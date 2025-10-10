Josh Minott toujours au cœur de l’action pour les Celtics

Il a le sourire lorsqu'il s'auto-congratule. « Je suis peut-être le plus rapide de l'équipe ! », avance Josh Minott devant les journalistes. L'ancien joueur des Wolves a débarqué à Boston avec l'intention d’accélérer le rythme pour que les adversaires « ne puissent pas suivre ».

L'ailier a donné un bon aperçu en ce sens plus tôt dans la semaine sur le parquet des Grizzlies. Un match au cours duquel il a régulièrement pris de vitesse ses opposants. Et où il a également pu montrer sa capacité à toucher à tout : 8 points (4/9 aux tirs dont 0/5 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et un contre en 26 minutes.

« Il a un instinct pour les situations des deux côtés du terrain, que ce soit pour prendre un rebond offensif et obtenir une possession supplémentaire, quelques interceptions, quelques contres. Il a une bonne polyvalence. Il a le sens du ballon et sait toujours se retrouver au cœur de l’action », formule Joe Mazzulla.

Un sens du jeu qui lui permet d'évoluer au sein d'une équipe déjà bien garnie en créateurs. Derrick White et Jaylen Brown étaient les principaux porteurs de balle, profitant des écrans posés par Xavier Tillman et Luka Garza.

Trois saisons sans impact aux Wolves

« Je lis simplement les espaces, j’observe où se trouvent les autres joueurs pour déterminer où je dois être, non seulement pour me placer dans la meilleure position pour marquer, mais aussi pour aider nos scoreurs – Sam (Hauser), JB, D-White – en me positionnant peut-être pour poser un écran sur leur défenseur, hors du ballon », détaille Josh Minott, qui estime avoir fait des progrès en matière de « spacing » par rapport à ses débuts.

Le genre de progrès qui pourrait permettre au 45e choix de la Draft 2022 de faire décoller sa carrière ? En trois saisons avec les Wolves, il n'a pas beaucoup eu l'occasion de s'exprimer lors de rares apparitions (93 matchs pour 5 minutes de moyenne). Son passage à Boston, il le voit clairement comme une nouvelle chance.

« Je n’ai pas l’impression que je manquais d’énergie avant d’arriver ici, mais je considère vraiment ça comme une transition. Une excellente transition. J’adore l’endroit où je suis. J’aime l’environnement, les gens qui m’entourent. Un excellent staff, une super équipe médicale, un bon groupe de gars. Je ne pourrais pas demander mieux. »

Josh Minott Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIN 15 6 50.0 33.3 100.0 0.3 1.3 1.7 0.3 0.7 0.3 0.2 0.4 3.1 2023-24 MIN 32 3 47.2 40.0 85.7 0.1 0.4 0.5 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 1.6 2024-25 MIN 46 6 48.9 32.6 89.5 0.3 0.8 1.0 0.4 0.7 0.3 0.2 0.3 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.