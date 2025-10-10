Doug Christie demande à Dennis Schroder de donner le ton en défense

S'ils veulent réussir une meilleure saison que lors de l'exercice 2024/25, les Kings vont devoir défendre bien plus fort et bien mieux. Doug Christie insiste beaucoup sur ce point, avec une volonté claire : mettre la pression sur tout-terrain après un panier marqué et des lancers-francs.

Mais pour l'instant, la consigne n'est pas encore passée puisque, en présaison face aux Raptors, les Californiens n'ont exercé cette pression que dans 30% des cas. Le coach des Kings juge ce constat « inacceptable ».

« Quand les gars vous dépassent, ça provoque des aides, des rotations et si les gars en face font le bon choix, la bonne passe, ils marquent et gagnent en confiance », remarque Doug Christie. « Depuis que je suis sur le banc, ça se passe comme ça, mais on va y mettre fin. On doit trouver une façon de contenir nos adversaires. »

Le chef de file de cette pression à mettre en place, c'est le meneur, donc Dennis Schroder. « Il faut que tu donnes le ton. C'est ce que je veux. Je veux qu'il fasse ça et donne le ton », confirme l'entraîneur de Sacramento.

Même si ce sera un travail collectif évidemment, et même un combat, quasiment indépendant du match en lui-même d'après l'analyse de Doug Christie.

« Il y a deux matches chaque soir. Il y a la rencontre et il y a le combat, donc ça fait 164 matches », décrit-il. « Chaque soir, il va falloir en gagner un des deux. Si on remporte les deux, alors on pourra faire quelque chose. Contre les Raptors, on a perdu les deux et disons que c'est la dernière fois. On doit toujours gagner le combat. C'est un effort de groupe : du premier au dernier joueur, en passant par les coaches et le staff. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 * All Teams 75 28 40.6 34.2 83.8 0.4 2.3 2.6 5.4 2.4 0.9 1.9 0.2 13.1 2024-25 * DET 28 25 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.2 2.0 0.5 1.2 0.2 10.8 2024-25 * GOS 24 26 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 * BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.