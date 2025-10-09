Natalia Bryant signe une vidéo avec les Lakers

En mai dernier, Natalia Bryant, la fille ainée de Kobe Bryant (22 ans), a obtenu son diplôme à la USC School of Cinematic Arts. Et pour son premier travail dans le rôle de directeur artistique (on l'a vu dans une publicité avec Jalen Brunson), elle a réalisé une vidéo pour les Lakers, la franchise de toujours de son père, disparu en janvier 2020.

Ce petit film, de 70 secondes, intitulé « Forever Iconic : Purple and Gold Always », met en avant les fans de Los Angeles dans le monde entier. On y retrouve quelques stars comme le joueur des Dogers Shohei Ohtani, Luka Doncic, le styliste Jeff Hamilton ou encore l'actrice Brenda Song et Magic Johnson.

« Ce projet s'est construit dans un environnement collaboratif extraordinaire avec des personnes très créatives », explique Natalia Bryant. « On a tenté de dépeindre l'impact des Lakers, non seulement à Los Angeles, mais aussi dans le monde entier. Chacun a son propre lien avec les Lakers. J'espère que ceux qui aiment déjà cette équipe regarderont ce projet et se souviendront de ce que l'on ressent quand on en est fier. Et si vous n'êtes pas encore fan des Lakers, j'espère que vous regarderez ce projet et qu'il vous donnera envie de le devenir. »

Forcément, au milieu de ces images, il y a un petit clin d’œil à Kobe Bryant, avec son shoot au buzzer face aux Suns, lors du premier tour des playoffs 2006.