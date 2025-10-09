À Portland, Rayan Rupert attend toujours son heure

Rayan Rupert et les Blazers étaient de passage à San Francisco (4 points, 5 rebonds en 14 minutes) pour démarrer leur présaison après une semaine de camp d'entraînement. Fin juin, la franchise de l'Oregon a activé la troisième année de contrat rookie du Français, signe de leur confiance en lui, malgré un temps de jeu jusqu'ici limité.

Que ce soit Chauncey Billups ou les journalistes qui suivent les Blazers au quotidien, tous ont mis en lumière les qualités humaines de Rayan Rupert et son éthique de travail.

« J'aime beaucoup son état d'esprit. C'est un bosseur et il a continué de progresser pendant tout l'été. Il a également évolué dans la bonne direction physiquement, il est beaucoup plus costaud que la saison dernière et c'est un meilleur joueur que la saison dernière » nous dit l'ancienne star des Pistons.

Convaincant en Summer League, Rayan Rupert a continué sur sa lancée lors du camp d'entraînement malgré une petite frayeur. « Il s'est tordu la cheville pendant le training camp et ça l'a un peu ralenti mais à part ça, il a été bon pendant tout le camp » assure ainsi son coach.

Du monde devant lui

Si tous les voyants semblent au vert, trouver sa place dans la rotation de Chauncey Billups risque tout de même d'être compliquée. Jrue Holiday, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Kris Murray sont devant lui dans la hiérarchie des Blazers. Et à cette liste, il faut ajouter Scoot Henderson et Matisse Thybulle, actuellement blessés.

« Il fait tout ce qu’un jeune joueur comme lui, doté d’un gros potentiel, doit faire pour obtenir du temps de jeu mais nous avons également beaucoup de joueurs talentueux sur les ailes » nous confirme Chauncey Billups. « Comme vous le savez, c'est difficile pour des jeunes joueurs de grappiller du temps de jeu de façon régulière. Cela dit, il a l'opportunité d'apprendre des joueurs expérimentés qui sont devant lui. Il doit simplement continuer à bosser, et être prêt à saisir son opportunité quand elle viendra. »

Rayan Rupert commence donc sa troisième et dernière année de contrat à Portland avec des opportunités limitées devant lui. À lui de prouver à Chauncey Billups qu'il mérite d'en avoir davantage.

Propos recueillis à San Francisco.

Rayan Rupert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 39 16 33.5 35.9 76.0 0.6 1.7 2.4 1.6 1.4 0.3 0.8 0.1 4.0 2024-25 POR 52 9 40.8 27.1 76.7 0.5 0.8 1.3 0.5 0.7 0.3 0.6 0.1 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.