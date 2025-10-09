Au terme d'un Euro où il a brillamment réussi à offrir une troisième place à la Grèce, Giannis Antetokounmpo se sait encore attendu à l'aube de la reprise de la saison NBA. Le « Greek Freak » continue de se préparer, et Nike se tient à ses côtés pour mettre en lumière sa septième chaussure signature, la Giannis Freak 7.

On la retrouve aujourd'hui sous un coloris « The Drive » sobre mais efficace. La dominante noire de la tige est contrastée par des finitions couleur or, pour faire ressortir le logo de la superstar des Bucks sur la languette, le « Swoosh » inversé sur la partie latérale, ou encore une partie de la semelle, où l'inscription « Antetokounmpo » apparaît sur les motifs du revêtement extérieur.

La Giannis Freak 7 « The Drive » est déjà sortie aux Etats-Unis depuis début octobre au prix de 115 dollars et se fait patiemment attendre sur le marché européen.

