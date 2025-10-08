Gabby Williams dans le meilleur cinq défensif de la saison WNBA

La WNBA continue de dévoiler ses trophées et c'est désormais l'heure pour la ligue féminine de parler de défense.

Ainsi, Gabby Williams (Seattle) intègre la All-Defensive First Team de la saison, aux côtés de Napheesa Collier et Alanna Smith (Minnesota), Alyssa Thomas (Phoenix) et A’ja Wilson (Las Vegas).

C'est que la Française a fini meilleure interceptrice de la campagne, avec 99 « steals » en 44 matchs, soit 2.3 interceptions par rencontre. Elle n'était ainsi pas loin de s'emparer du record historique, même si Teresa Weatherspoon le conserve pour une interception, l'ancienne joueuse du Liberty ayant volé 100 ballons en 1998.

C'est en tout cas une première pour Gabby Williams, seulement élue dans le deuxième cinq défensif en 2022.

Dans la All-Defensive Second Team, on retrouve Aliyah Boston (Indiana), Veronica Burton (Golden State), Rhyne Howard (Atlanta), Ezi Magbegor (Seattle) et Breanna Stewart (New York).