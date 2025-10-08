Libéré de ses pépins, Jonathan Isaac veut confirmer sur le plan physique

Entre 2019 et 2023, Jonathan Isaac fut totalement ou presque bloqué à l'infirmerie, ayant seulement joué 45 matches en quatre saisons (dont deux blanches). Puis, il a mis cela derrière lui, avec 58 rencontres en 2023/24 et même 71 lors du dernier exercice.

Dans le même temps, le Magic est monté en puissance et devient de plus en plus ambitieux. C'est dire si l'intérieur est pressé que les choses sérieuses commencent.

« Pendant de longues années, en début de saison, j'étais en rééducation donc je n'étais pas impatient comme je le suis maintenant. Je suis très excité », affirme Jonathan Isaac. « C'est difficile à mesurer mais je ne crois pas avoir été plus impatient qu'en ce moment. »

Retrouver son shoot

Le joueur d'Orlando a perdu 9 kilos pour prendre sa revanche après une saison 2024/25 terminée avec un affreux 26% de réussite à 3-pts et seulement 15 minutes de moyenne pour s'exprimer.

« Il y a eu des moments où ce n'était pas agréable pour moi. Je veux retrouver du plaisir », confirme-t-il. « J'étais clairement en difficulté au shoot. Je suis passé de 37 à 26%. J'ai non seulement été en souffrance avec mon tir mais ça m'a pesé aussi mentalement. En perdant quelques kilos, ça me donnera plus de possibilités pour redevenir moi-même. »

Après deux saisons solides au niveau de la quantité de matches joués, il faut enfoncer le clou et comme tant d'autres, voire comme tous les joueurs de la ligue à ce moment de la saison, Jonathan Isaac a un chiffre en tête. « Je ne pense plus à mes blessures et mon objectif, c'est de jouer les 82 matches. Si rien ne m'arrive, je pense pouvoir disputer toute la saison. »

Jonathan Isaac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ORL 27 20 37.9 34.8 76.0 0.6 3.1 3.7 0.7 1.8 1.2 1.0 1.1 5.4 2018-19 ORL 75 27 42.9 32.3 81.5 1.3 4.2 5.5 1.1 1.9 0.8 1.0 1.3 9.6 2019-20 ORL 34 29 47.0 34.0 77.9 1.7 5.1 6.8 1.4 2.4 1.6 1.4 2.3 11.9 2022-23 ORL 11 11 41.5 40.0 55.6 1.4 2.6 4.0 0.5 0.5 1.3 0.4 0.4 5.0 2023-24 ORL 58 16 51.0 37.5 72.0 1.3 3.2 4.5 0.5 1.1 0.7 0.5 1.2 6.8 2024-25 ORL 71 15 41.4 25.8 68.2 1.7 2.7 4.4 0.6 1.3 0.9 0.5 1.1 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.