Bruce Brown tente d’arrondir les angles avec Toronto

Bruce Brown était tellement heureux de retrouver Denver qu'il s'est un peu laissé aller dans ses déclarations. « Je suis simplement heureux d'être de retour à Denver. Ces deux dernières années ont été longues. J'ai beaucoup goûté à du basket de perdants. J'essaie de gagner à nouveau » avait-il notamment expliqué…

Chez les Raptors, on a particulièrement mal pris les déclarations de Bruce Brown, qui avait affirmé avoir envisagé un retour dans le Colorado, dès qu'il était arrivé à Toronto.

Il avait aussi raconté être ravi d'être de nouveau utilisé à la création chez les Nuggets, « pour pouvoir toucher ce putain de ballon. J'ai été dans des équipes où je ne le touchais pas pendant plusieurs possessions consécutives. Donc ça fait du bien. » Mais visiblement, Scottie Barnes et ses coéquipiers ont eu vent de tout ça.

Car lors du match de présaison entre les Nuggets et les Raptors, les joueurs de Darko Rajakovic ont mis une grosse pression à Bruce Brown dès qu'il remontait le ballon. Et on a pu voir Scottie Barnes venir célébrer une perte de balle de son ancien coéquipier, en frappant ostensiblement des mains devant lui.

« Alors ne laissez pas les gens sur les réseaux sociaux déformer mes propos »

De quoi désormais pousser Bruce Brown à tenter d'arrondir les angles.

« Lors du ‘media day', on m'a demandé : ‘Quand avez-vous imaginé retourner à Denver ?' Et j'ai répondu : ‘Quand je suis arrivé à Toronto'. Ce n'est pas que je ne voulais pas aller à Toronto. Je suis allé à Indy. J'ai finalement choisi où je pouvais aller, et trois mois plus tard, j'ai été échangé, et je me suis dit : ‘Pourquoi suis-je parti, bon sang ? J'aurais pu rester à Denver et être heureux'. »

Pour le joueur de 29 ans, il ne faut donc pas prendre ses déclarations pour des critiques envers Toronto. « Toronto est clairement l'une des meilleures villes de la NBA. J'ai adoré mon séjour à Toronto. C'est dingue. Alors ne laissez pas les gens sur les réseaux sociaux déformer mes propos, parce que j'ai adoré mon séjour à Toronto. »

Bruce Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 20 39.8 25.8 75.0 0.6 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BRK 65 22 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BRK 72 25 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 29 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 2023-24 * All Teams 67 28 47.8 32.3 82.4 0.8 3.4 4.2 2.9 2.2 0.9 1.3 0.3 10.8 2023-24 * TOR 34 26 48.1 31.7 83.3 0.8 3.0 3.8 2.7 2.0 0.7 1.3 0.3 9.6 2023-24 * IND 33 30 47.5 32.7 81.7 0.8 3.9 4.7 3.0 2.5 1.1 1.2 0.2 12.1 2024-25 * All Teams 41 23 42.1 33.3 81.5 1.0 3.0 4.0 2.0 1.7 0.8 1.0 0.2 8.3 2024-25 * NOP 23 25 41.0 35.6 75.0 1.0 3.2 4.2 2.4 2.0 0.7 0.9 0.3 8.2 2024-25 * TOR 18 20 43.5 30.6 89.7 0.9 2.8 3.8 1.6 1.4 0.9 1.1 0.2 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.