Eric Gordon conseille à VJ Edgecombe de travailler son shoot

Pendant les deux matches de présaison à Abu Dhabi face aux Knicks, VJ Edgecombe a confirmé ses énormes qualités physiques, avec plusieurs envolées. Le rookie des Sixers est sans doute le meilleur athlète de sa cuvée, ce qui lui permet de compenser des lacunes techniques significatives. Mais ça ne pourra pas durer.

« Tout le monde sait l'athlète qu'il est. On l'a vu. C'est un des joueurs les plus doués dans ce domaine actuellement, il va le confirmer, mais il y a plein d'autres choses », précise son coéquipier Eric Gordon, qui côtoie le 3e choix de la Draft en équipe nationale du Bahamas également. « Je pense au shoot. Quand il mettra des tirs, cela va lui ouvrir un maximum de portes. »

« J'avais un shoot plat à l'université, mais ma courbe est vraiment bonne maintenant, par rapport au mois dernier », reconnaissait lui-même récemment VJ Edgecombe, qui tournait à 34% de réussite à 3-pts à l'université de Baylor la saison dernière.

Le vétéran de Philadelphie est bien placé pour parler de ce sujet, lui qui est un excellent shooteur. C'est même devenu sa marque de fabrique. « En début de carrière, j'étais très athlétique mais j'ai toujours bien shooté. Et au fil des années, j'ai shooté de plus en plus », rappelle l'ancien 6e homme des Clippers, 2 084 tirs primés au compteur.

Avec ses 925 matches et à 36 ans, Eric Gordon est parfait pour transmettre ses connaissances à son disciple. « Il faut être un mentor à mon âge et à ce stade de ma carrière. C'est très clair », constate-t-il. « Je connais VJ depuis un moment et c'est évident que je vais essayer non seulement de l'aider lui, mais aussi les autres jeunes. »

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.4 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.5 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.2 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.1 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.5 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.2 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.2 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.1 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 68 28 44.3 37.8 79.7 0.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.0 1.1 0.4 11.0 2024-25 PHL 39 20 42.6 40.9 75.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.8 0.7 0.7 0.3 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.