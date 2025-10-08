Eric Gordon conseille à VJ Edgecombe de travailler son shoot

Pendant les deux matches de présaison à Abu Dhabi face aux Knicks, VJ Edgecombe a confirmé ses énormes qualités physiques, avec plusieurs envolées. Le rookie des Sixers est sans doute le meilleur athlète de sa cuvée, ce qui lui permet de compenser des lacunes techniques significatives. Mais ça ne pourra pas durer.
« Tout le monde sait l'athlète qu'il est. On l'a vu. C'est un des joueurs les plus doués dans ce domaine actuellement, il va le confirmer, mais il y a plein d'autres choses », précise son coéquipier Eric Gordon, qui côtoie le 3e choix de la Draft en équipe nationale du Bahamas également. « Je pense au shoot. Quand il mettra des tirs, cela va lui ouvrir un maximum de portes. »
« J'avais un shoot plat à l'université, mais ma courbe est vraiment bonne maintenant, par rapport au mois dernier », reconnaissait lui-même récemment VJ Edgecombe, qui tournait à 34% de réussite à 3-pts à l'université de Baylor la saison dernière.
Le vétéran de Philadelphie est bien placé pour parler de ce sujet, lui qui est un excellent shooteur. C'est même devenu sa marque de fabrique. « En début de carrière, j'étais très athlétique mais j'ai toujours bien shooté. Et au fil des années, j'ai shooté de plus en plus », rappelle l'ancien 6e homme des Clippers, 2 084 tirs primés au compteur.
Avec ses 925 matches et à 36 ans, Eric Gordon est parfait pour transmettre ses connaissances à son disciple. « Il faut être un mentor à mon âge et à ce stade de ma carrière. C'est très clair », constate-t-il. « Je connais VJ depuis un moment et c'est évident que je vais essayer non seulement de l'aider lui, mais aussi les autres jeunes. »
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.