Dalano Banton se relance à Dallas

Même si le jour J se rapproche, l'heure est encore aux ajustements pour les franchises NBA. Au lendemain de sa victoire sur Oklahoma City, Dallas a modifié son « roster » en signant Dalano Banton, qui était encore free agent après avoir passé près d'un an et demi à Portland. L'arrière/ailier, qui a également connu Toronto et Boston, va tenter de se relancer via un contrat « Exhibit 10 » qui va lui permettre de prendre part à la suite de la présaison.

Pour pouvoir le signer, Dallas a dû se séparer de l'arrière Matthew Cleveland. L'arrivée de Dalano Banton permet aussi de compenser l'absence de Caleb Martin, toujours convalescent et qui ne s'entraîne pas encore à 100%.

Dallas cherche encore un « two-way contract »

À 25 ans et avec quatre ans d'expérience, Dalano Banton ne briguera pas le dernier « two-way contract » disponible aux côtés de Ryan Nembhard et Miles Kelly. Jason Kidd attend d'en voir un peu plus avant de se faire une idée, même s'il connaît bien évidemment le joueur.

« Un gamin canadien, avec une panoplie complète, un arrière de grande taille qui sait faire des passes » a-t-il énuméré. « On l'a observé quand il était notre adversaire. On verra bien… Il s'est entraîné un peu avec nous le premier jour. C'est bonne chose et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. »

Au même titre que d'autres, comme Dennis Smith Jr, Jeremiah Robinson-Earl, Brandon Williams et Moussa Cisse, Dalano Banton va donc jouer sa place pour décrocher le dernier contrat garanti à pourvoir dans le roster des Mavs. S'agissant du dernier « two-way contract », Dallas va prendre son temps, avec encore deux semaines de prépa restantes, avant de trancher. « On n'a pas encore de noms, mais on a plusieurs candidats, et on verra comment ça tournera à l'issue du camp d'entraînement » conclut Jason Kidd.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Dalano Banton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 64 11 41.1 25.5 59.1 0.6 1.3 1.9 1.5 1.1 0.4 0.8 0.2 3.2 2022-23 TOR 31 9 42.3 29.4 70.8 0.4 1.1 1.5 1.2 1.1 0.4 0.6 0.4 4.6 2023-24 * All Teams 54 19 40.4 29.6 78.3 0.8 2.5 3.3 2.4 1.2 0.6 1.4 0.4 10.3 2023-24 * POR 30 29 40.8 31.1 78.0 1.0 3.8 4.8 3.6 1.5 0.9 2.2 0.6 16.7 2023-24 * BOS 24 7 37.3 12.5 80.0 0.5 1.0 1.5 0.8 0.8 0.2 0.4 0.1 2.3 2024-25 POR 67 17 39.1 32.4 72.8 0.4 1.6 2.0 2.4 0.9 0.6 1.3 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.