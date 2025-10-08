Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →
Voir les stats sur Proballers

La KD 18 « Aunt Pearl » passe entre les gouttes

Publié le 8/10/2025 à 11:08 Twitter Facebook

Sneakers – Le coloris « Aunt Pearl » de la KD 18, dédié à la mémoire de la tante de Kevin Durant, décédée d'un cancer du sein, a été pris d'assaut dès sa sortie.

Comme chaque année pour « octobre rose », Kevin Durant participe à sa manière à la campagne de prévention et au dépistage du cancer du sein. La superstar des Rockets a embrassé cette mobilisation suite au décès de sa tante, honorant sa mémoire chaque année avec un coloris portant son nom : « Aunt Pearl ». La tradition perdure depuis la KD 4 et la KD 18 suit la coutume cette saison.

Les premières images du coloris « Aunt Pearl » de la 18e chaussure signature de Kevin Durant présentent une tige en rose et blanc assortie de motifs floraux . L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire rose tachetée et une semelle extérieure blanche translucide.

L'heure est à la vigilance au niveau des disponibilités, le modèle ayant été rapidement « sold out ». La KD 18 « Aunt Pearl » reste indisponible en livraison, mais quelques modèles traînent peut-être du côté des shops parisiens et strasbourgeois de Basket4Ballers, en attendant le retour du stock. Son prix est un poil plus élevé que les autres KD 18, à 170 euros.

Notre verdict de la KD 18

Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”.

Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris.

Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.


Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes