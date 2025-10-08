La KD 18 « Aunt Pearl » passe entre les gouttes

Comme chaque année pour « octobre rose », Kevin Durant participe à sa manière à la campagne de prévention et au dépistage du cancer du sein. La superstar des Rockets a embrassé cette mobilisation suite au décès de sa tante, honorant sa mémoire chaque année avec un coloris portant son nom : « Aunt Pearl ». La tradition perdure depuis la KD 4 et la KD 18 suit la coutume cette saison.

Les premières images du coloris « Aunt Pearl » de la 18e chaussure signature de Kevin Durant présentent une tige en rose et blanc assortie de motifs floraux . L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire rose tachetée et une semelle extérieure blanche translucide.

L'heure est à la vigilance au niveau des disponibilités, le modèle ayant été rapidement « sold out ». La KD 18 « Aunt Pearl » reste indisponible en livraison, mais quelques modèles traînent peut-être du côté des shops parisiens et strasbourgeois de Basket4Ballers, en attendant le retour du stock. Son prix est un poil plus élevé que les autres KD 18, à 170 euros.