Jayson Tatum nommé directeur basket de l’université de Duke

Un nouveau titre pour Jayson Tatum, honorifique cette fois. Le coach de Duke, Jon Scheyer, vient d'annoncer la création d’un nouveau poste dans le basket universitaire : « Chief Basketball Officer », que l'on pourrait traduire par Directeur des opérations basket. Et c'est à l'ancien joueur vedette des Blue Devils que ce titre revient.

« Ce programme a toujours eu pour but de faire progresser le jeu. Jayson est d’une loyauté incroyable envers Duke depuis le jour où il s’est engagé, et cette évolution représente la prochaine étape […]. Sa capacité à inspirer, motiver et guider nos étudiants-athlètes est inégalée, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de voir l’impact qu’il aura sur notre équipe et notre culture », se ravit le coach local.

Pour ce dernier, la création d'un tel poste ne se résume pas à l’ajout d’un simple titre. C’est un pont stratégique entre le passé glorieux de Duke et son présent en constante évolution, une manière de renforcer le lien entre « The Brotherhood » (la communauté Duke) et l’effectif actuel. On rappelle que Jayson Tatum a effectué une saison unique au sein de la mythique université (2016-17), avant d'être drafté en 2017 par les Celtics (3e choix).

Celui-ci agira bénévolement en tant que conseiller spécial auprès de Jon Scheyer et du programme. Il partagera son expérience acquise au cours de près d’une décennie en NBA. Son rôle se concentrera sur le développement des joueurs, le leadership et la vie en tant qu’athlète de haut niveau, afin d’aider les Blue Devils actuels à se préparer autant à la réussite professionnelle qu’à leur épanouissement personnel.

« Ce programme signifie énormément pour moi. Je regarde chaque match, je reviens dès que je le peux, et je reste en contact avec Coach Scheyer. Avoir l’opportunité de formaliser cette relation et d’élargir ma capacité à influencer les joueurs et la culture, c’est très important pour moi. En tant qu’anciens joueurs, nous partageons tous la responsabilité de soutenir la prochaine génération du basketball de Duke », justifie le sextuple All-Star NBA.