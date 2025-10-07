Enfin en bonne santé, Devin Vassell a « pour objectif de jouer les 82 matchs »

Après plusieurs saisons perturbées par des blessures, Devin Vassell aborde cette nouvelle campagne NBA avec une ambition claire. « Mon objectif est de jouer les 82 matchs », explique l'arrière/ailier des Spurs, qui n'a toutefois pas pris part à la première rencontre de présaison de son équipe, face aux Guangzhou Loong-Lions.

Libéré de ses soucis physiques, Devin Vassell a tout de même pu profiter d’une intersaison pleine, pour la première fois depuis longtemps. « Ça a été énorme. Pouvoir venir travailler chaque jour, et même faire des doubles séances pour certaines choses que je n’avais pas pu faire depuis un moment, ça fait du bien. Que ce soit au niveau de la force, du cardio, ou du jeu sur le terrain – cela faisait plusieurs années que je n’avais pas pu faire tout ça. »

Alors qu'il va débuter sa sixième saison (déjà…) avec San Antonio, il est temps pour le joueur de 25 ans de passer un cap, et de devenir le joueur que les Spurs attendent.

Enfin une intersaison complète pour travailler

« Chaque fois qu’un joueur bénéficie d’une intersaison complète, sans blessure, et qu’il travaille correctement et avec la bonne attitude, on en voit généralement les résultats », salue Mitch Johnson, le coach texan. « Ces gars ont beaucoup de ressources et bien sûr beaucoup de talent à la base. Quand on combine les deux, on obtient en général de bons résultats. C’était agréable de le voir faire tout cela. »

L'an passé, Devin Vassell avait dû commencer sa saison à retardement à la suite d'une opération du pied survenue durant l'été. Et il avait ensuite couru après ses coéquipiers toute la saison.

« Je pense vraiment qu’on va voir l’un des meilleurs Devin Vassell depuis qu’il est ici », conclut d'ailleurs Keldon Johnson. « Devin est en bonne santé, il est prêt, et je crois que ça va être super de voir ce qu’il va faire. »

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 62 17 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SAN 71 27 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SAN 38 31 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.4 18.5 2023-24 SAN 68 33 47.2 37.2 80.1 0.4 3.4 3.8 4.1 1.1 1.1 1.6 0.3 19.5 2024-25 SAN 64 31 44.3 36.8 79.2 0.5 3.5 4.0 2.9 1.7 1.3 1.4 0.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.