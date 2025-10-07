Clint Capela revient à Houston pour finir le travail

Clint Capela va entamer sa 12e saison en NBA mais il n'a finalement connu que deux équipes.

Ce fut Houston entre 2014 et 2020, puis Atlanta jusqu'en 2025. Cet été, il a signé avec les Rockets, pour reprendre le fil de son aventure dans le Texas. Il visait le titre à cette époque, avec James Harden et Mike D'Antoni, et veut recommencer avec Kevin Durant et Alperen Sengun.

« J'ai l'impression que cette équipe a de nouveau un petit truc qui permet d'avancer et de gagner », estime le Suisse. « Voilà pourquoi j'ai fait le choix de venir ici. Je voulais éprouver à nouveau ce sentiment, d'être dans une équipe qui a tous les outils pour aller loin. »

Même si l'équipe a bien changé de visage, avec Ime Udoka sur le banc et un groupe bien plus jeune. Les Amen Thompson, Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun n'avaient que 15-16 ans quand Clint Capela jouait la finale de conférence Ouest face aux Warriors de… Kevin Durant en 2018.

« Ime montre ce qu'il veut et rien n'est facile avec lui », sourit le pivot. « Dès qu'on va perdre un match, on va s'en souvenir. Ime a vraiment une mentalité de battant. »

Ainsi, cinq ans après son départ, l'ancien des Hawks parvient à boucler la boucle.

« J'ai le sentiment que, lors de mon départ, quelque chose n'était pas terminé », confie-t-il. « Ce qui m'a le plus manqué, ce sont les fans, le soutien que je sentais venir de toute la ville. C'est quand je suis parti que j'ai compris à quel point c'était spécial de représenter cette équipe, cette ville et d'être un vrai candidat pour le titre. Ça m'a vraiment manqué, voilà pourquoi c'est si spécial d'être ici. »

Clint Capela Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 HOU 12 8 48.3 0.0 17.4 0.8 2.2 3.0 0.2 1.2 0.1 0.4 0.8 2.7 2015-16 HOU 77 19 58.2 0.0 37.9 2.5 3.9 6.4 0.6 2.5 0.8 0.8 1.2 7.0 2016-17 HOU 65 24 64.3 0.0 53.1 2.7 5.4 8.1 1.0 2.8 0.5 1.3 1.2 12.6 2017-18 HOU 74 28 65.2 0.0 56.0 3.3 7.6 10.8 0.9 2.5 0.8 1.4 1.9 13.9 2018-19 HOU 67 34 64.8 0.0 63.6 4.4 8.2 12.7 1.4 2.5 0.7 1.4 1.5 16.6 2019-20 HOU 39 33 62.9 0.0 52.9 4.3 9.5 13.8 1.2 2.6 0.8 1.6 1.8 13.9 2020-21 ATL 63 30 59.4 0.0 57.3 4.7 9.6 14.3 0.8 2.3 0.7 1.2 2.0 15.2 2021-22 ATL 74 28 61.3 0.0 47.3 3.8 8.1 11.9 1.2 2.2 0.7 0.6 1.3 11.1 2022-23 ATL 65 27 65.3 0.0 60.3 4.0 7.1 11.0 0.9 2.1 0.7 0.8 1.2 12.0 2023-24 ATL 73 26 57.1 0.0 63.1 4.6 6.0 10.6 1.2 2.2 0.6 1.0 1.5 11.5 2024-25 ATL 55 21 55.9 0.0 53.6 3.2 5.4 8.5 1.1 1.9 0.6 0.9 1.0 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.