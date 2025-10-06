La Nike Ja 3 « Sail » déjà en vente

C'est la bonne nouvelle de ce début de semaine, la Nike Ja 3 « Sail » est déjà là ! Voilà un coloris de plus pour garnir une collection attendue, tout comme le sera le début de saison de Ja Morant avec les Grizzlies.

Le meneur de Memphis aura notamment pour atout une Nike Ja 3 aux qualités optimales aux pieds pour accompagner ses prouesses techniques et physiques. Ce troisième modèle signature a en effet mis l'accent sur le confort avec l'introduction d'une semelle intermédiaire Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja. Niveau design, la tige a complètement évolué avec l'apparition d'un « JA » grâce la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l'un des côtés de la chaussure.

Les images officielles de ce nouveau coloris « Coconut Milk » présentent une base blanche assortie de finitions couleur vanille et d'un « Swoosh » noir de chaque côté. Le logo de Ja Morant ressort en gris sur la languette, tandis que l'inscription « Twelve » sur le talon apparaît en vert.

Alors que la Nike Ja 3 « Sail » était annoncée pour le 9 octobre aux Etats-Unis, la paire est déjà disponible en vente sur Basket4ballers, au prix de 125 euros. L'expédition des articles ne débutera en revanche que le 10 octobre.