Avec l’intelligence artificielle, la NBA promet de nouvelles stats

Il y avait les statistiques, puis les statistiques avancées. Place désormais aux statistiques générées grâce à l'intelligence artificielle et le suivi en temps réel des basketteurs évoluant en NBA.

La Grande Ligue vient ainsi d'annoncer un partenariat sur plusieurs années avec AWS, le service de « cloud computing » d'Amazon, afin de générer de nouvelles statistiques, grâce notamment « aux données de suivi des joueurs de la NBA, qui analysent les mouvements de 29 points par joueur » ainsi que « l'aide de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle afin de contextualiser les développements en cours de match ».

En clair, grâce à l'analyse continue, et en temps réel, des mouvements des joueurs, la NBA et AWS promettent une technologie « Play Finder », capable de retrouver des schémas de jeu déjà vus lors des matchs précédents.

Un outil qui servira aux équipes mais également aux commentateurs, qui auront une alerte pendant les matchs.

Mais la NBA et AWS annoncent également la création de trois nouvelles statistiques : la « boxscore défensive », la « difficulté du tir » et la « gravité ».

« Boxscore défensive », « difficulté du tir » et « gravité »

La « boxscore défensive » a ainsi pour but de quantifier la contribution défensive de chaque joueur. Des algorithmes vont ainsi détecter en temps réel qui défend sur qui. Et une fois que le défenseur principal est déterminé, la boxscore traditionnelle peut être adaptée en identifiant le défenseur au moment où chaque statistique a été enregistrée. De quoi permettre aussi de visualiser la pression sur le ballon, les prises à deux ou les changements défensifs. Ainsi, on pourra savoir combien de pertes de balle ou de tirs ratés un joueur a spécifiquement généré.

La « difficulté du tir » entend évaluer tous les aspects des tentatives de tir. La difficulté des tirs tentés sera ainsi quantifiée à l'aide de nouvelles statistiques comme le pourcentage de tirs attendu (Expected Field Goal% ou xFG%), qui prend en compte des facteurs tels que l'orientation et la position du shooteur, la pression du défenseur, les interférences et le positionnement de chaque joueur sur le terrain. De quoi visualiser simplement si un joueur prend des tirs « simples » (ouverts, sans défenseur à proximité, avec du temps pour shooter…) ou des tirs « compliqués ».

Enfin, la « gravité » veut de son côté mesurer le niveau d'attention qu'un joueur reçoit de la part de la défense, avec ou sans le ballon, afin de quantifier l'espace qu'il crée pour ses coéquipiers. Ce système traite les données de suivi optique 60 fois par seconde, pour analyser la façon dont les défenseurs réagissent aux attaquants, tout en tenant compte du contexte du match en temps réel mais également des données historiques.