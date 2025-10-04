Le fils de Trevor Ariza s’engage avec Oregon

Classé parmi les 25 meilleurs lycéens de sa génération par ESPN, Tajh Ariza a pris sa décision. Le fils de Trevor Ariza, ancien champion NBA, s’est engagé avec les Oregon Ducks, plutôt que USC.

« Ils vont me préparer pour le niveau supérieur », a expliqué le jeune ailier. « Coach [Dana] Altman m'a dit qu'ils avaient du temps de jeu pour moi et qu'ils avaient besoin que je joue dès ma première année, mais il m'a aussi dit que je devais mériter ce temps de jeu. ‘Nous devons voir ton travail' m'a-t-il dit. Je dois le mériter. »

Le fils de Trevor Ariza fait partie de la nouvelle génération de « fils de » qui devraient bientôt arriver en NBA, à l'instar de Cameron Boozer, le fils de Carlos, attendu lors de la prochaine Draft.

Si tout se passe bien pour lui, Tajh Ariza devrait de son côté rejoindre la Grande Ligue lors de la Draft 2027.

« La visite s'est très bien passée », a-t-il détaillé au sujet de son choix. « Coach Altman est un passionné de basket, mais il a vraiment su créer un lien avec moi et ma famille. Il me voit non seulement comme un basketteur, mais aussi comme une personne. C'est quelqu'un de franc. Je m'entraînais à shooter dans le gymnase avec le maillot d'Oregon et Coach Altman était là. Il a corrigé mon tir, puis j'ai réussi près de 30 tirs à 3-points d'affilée. J'ai eu des frissons en réussissant tous ces tirs et c'est là que j'ai senti qu'il était le coach qu'il me fallait. »