Brandon Miller veut ajouter une nouvelle corde (vocale) à son arc

Voilà maintenant neuf ans que les Hornets n'ont plus disputé le moindre match de playoffs. La franchise de Caroline du Nord espère vaincre le signe indien cette année, avec du talent et de la jeunesse, entre LaMelo Ball, Collin Sexton, Miles Bridges, Brandon Miller ou encore Grant Williams, et d'autres !

Toute initiative est bonne à prendre pour essayer de faire progresser l'équipe, et Brandon Miller semble avoir mis l'accent sur l'aspect vocal à l'occasion de ce « training camp » 2025. Blessé au poignet la saison dernière (27 matchs disputés), l'ailier de 22 ans s'apprête tout de même à entamer sa troisième saison et fait office de titulaire « installé » lorsqu'il est en bonne santé.

Un leader qui s'affirme

Un statut qui devrait à présent s'accompagner de davantage de leadership, comme l'a noté son coach, Charles Lee, sur les premiers jours d'entraînement.

« J'ai vu un peu plus d'alpha en lui » a noté l'entraîneur de Charlotte. « Il y avait des moments aujourd'hui on son équipe était dans un moment crucial, et au lieu de se mettre en retrait, il a rallié les troupes, leur a dit ce dont il avait besoin. Il a pris le ballon en main, et voulait défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Il y a beaucoup de situations en match où tu as juste besoin de ça de tes meilleurs joueurs, qu'ils élèvent leur niveau de jeu. Et il a l'a fait plusieurs fois aujourd'hui, en plus d'avoir été un leader vocal. »

La réussite des Hornets restera conditionnée à la capacité de l'ensemble du groupe et de ses joueurs majeurs à éviter les blessures. La formation de Charlotte n'a clairement pas été épargnée ces dernières saisons, et Brandon Miller en a lui aussi payé le prix lors du précédent exercice, en se retrouvant privé des terrains dès la mi-janvier.

Une double confrontation contre OKC d'entrée

Sa convalescence lui aura peut-être au moins permis de se développer sur cet aspect vocal, à encourager, recadrer, motiver ses coéquipiers, ce qu'il peut désormais faire avec le ballon en main.

« Durant tout ce temps loin du basket, il a été en mesure d'apprendre énormément », a ajouté Charles Lee. « Il a été capable de trouver un peu plus sa place, en nouant des relations solides avec les autres joueurs, et il l'a clairement montré à l'entrainement. »

Les Hornets débuteront leur présaison ce dimanche avec un premier affrontement à la maison face à Oklahoma City. Les deux équipes se rejoueront ensuite sur le parquet du Thunder jeudi.

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.