Les Celtics doivent-ils retirer le numéro 42 d’Al Horford ?

« Le retrait du numéro 42 est tout à fait d'actualité. » C'est ainsi que Sean Grande, qui commente avec Cedric Maxwell les matchs des Celtics à la radio depuis 25 ans, a réagi à la signature d'Al Horford aux Warriors.

Du côté des fans des Celtics, qui ont répondu à son message, l'idée fait débat. « Pour ceux qui ont du mal à comprendre ce qu'ils lisent… et ce nombre semble inquiétant… le retrait du numéro d'Al Horford est tout à fait D'ACTUALITÉ… Vous avez perdu le contact avec la réalité des Celtics si vous pensez que ce n'est pas le cas. Si vous lisez « cela va arriver » ou « cela devrait arriver », améliorez votre compréhension écrite. »

En clair, et sur un ton certes vindicatif, Sean Grande explique que la franchise du Massachusetts y réfléchit, même s'il n'y a aucune certitude que ça arrive un jour.

Il faut dire que Boston a déjà retiré 24 maillots (un record en NBA) et que beaucoup de fans des Celtics estiment que le CV d'Al Horford lors de ses sept saisons au club est insuffisant pour l'envoyer au plafond du TD Garden.

72 victoires en playoffs

Individuellement, c'est certain, puisque le Dominicain n'a été All-Star qu'une fois lors de ses deux passages (2016-19 et 2021-25) à Boston, avec comme seule distinction son élection dans une All-Defensive Second Team (2018).

Par contre, Jayson Tatum et les autres joueurs des Celtics ont sans cesse rappelé à quel point il était essentiel, dans son rôle de l'ombre mais aussi dans le vestiaire. En sept ans, il a ainsi participé sept fois aux playoffs, avec six apparitions en finale de conférence, deux Finals et finalement le titre, obtenu en 2024.

Il a ainsi bouclé sa carrière avec Boston à 11.2 points, 6.8 rebonds, 3.6 passes et 1.1 contre de moyenne en 465 matchs. Et avec 72 victoires en playoffs. Dans l'histoire du club, seuls John Havlicek (108), Bill Russell (107), Sam Jones (100), Robert Parish (100), Larry Bird (99), Kevin McHale (98), Tom Sanders (81), Don Nelson (81) et Jaylen Brown (80) comptent ainsi plus de victoires en postseason que lui. Alors qu'il est à égalité avec Paul Pierce.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ☆ ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ☆ ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ☆ ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ☆ ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 ☆ BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 28 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.8 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.