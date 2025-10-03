Un Domantas Sabonis plus libre de ses mouvements en attaque

Dans l'organisation de l'attaque des Kings, Domantas Sabonis reste essentiel. Le Lituanien est une plaque tournante, avec sa présence en tête de raquette pour lancer les actions, avec ses main-à-main et ses écrans. Ensuite, dès qu'il lâche la balle, il a tendance à se placer au « dunker spot », soit ligne de fond, entre le panier et la ligne à 3-pts.

Ce que Doug Christie aimerait qu'il fasse moins cette saison. « Quand je suis au dunker spot, je dois écarter le jeu, au lieu de rester là », explique la star des Kings sur les volontés de son coach. En résulte une certaine liberté pour l'ancien des Pacers, qui peut s'appuyer sur ses qualités ailleurs.

« Il me laisse faire ce que je sais faire en attaque, donner des espaces aux autres plutôt que de rester sous le cercle où, étant un petit intérieur, je ne peux pas faire autant que dans le périmètre », précise Sabonis. « Je fais tous les main-à-main, les pick-and-roll dans les ailes et je peux shooter ou pénétrer. Quand je suis au dunker spot et que ce sont les ailiers qui font ça, je ne suis pas vraiment une menace. Les défenses vont devoir respecter non seulement mes qualités à la création mais aussi mon agressivité. »

Lui qui ne prend que très peu de ses shoots en dehors de deux zones, à moins de trois mètres du cercle (73% la saison passée) ou à 3-pts (17%), va-t-il, dès lors qu'il sera moins bloqué dans la raquette, prendre davantage sa chance à mi-distance ?

« S'il est ouvert, je veux qu'il shoote car, quand il met dedans, il change la couleur de toute l'attaque », répond Doug Christie. « Soudainement, les grands sont obligés de sortir et ça change tout autour du cercle. »

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 ☆ IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 ☆ IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.1 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 ☆ SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 35 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.