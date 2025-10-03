Pariez en ligne avec Unibet
Bientôt une « March Madness » à 76 équipes ?

La « March Madness » pourrait encore s’élargir. La NCAA envisage de passer de 68 à 76 équipes dès la saison 2026/27, avec 12 matchs préliminaires répartis sur deux sites.

La March MadnessLa « March Madness » va-t-elle bientôt connaître une inflation ? La NCAA devrait ainsi élargir son bracket masculin de 68 à 76 équipes à partir de la saison 2026/27. Cette extension entraînerait la création de 12 matchs en amont (à place des traditionnels « First Four ») répartis sur deux sites, au lieu de se limiter à Dayton, dans l'Ohio. Ces matchs se dérouleraient toujours les mardi et mercredi, avant le lancement officiel du tournoi le jeudi.

Concrètement, le tournoi conserverait son organisation historique avec 64 équipes réparties dans quatre zones (South, West, East, Midwest). La différence ? 12 de ces 64 places seraient désormais disputées lors de matchs préliminaires, ouvrant la porte à 76 équipes au total (52 qualifiées directement + 24 issues de l’Opening round).

Un coup de pouce pour les gros programmes ?

« Chaque année, certaines très bonnes équipes ne se qualifient pas pour diverses raisons. Cela me semble injuste », a expliqué le président de la NCAA, Charlie Baker, en juillet dernier. « Les 32 champions de conférence occupent déjà beaucoup de places, et il reste seulement 36 places pour tous les autres. »

Est-ce un simple moyen d'organiser plus de matchs et d'augmenter les revenus de diffusion TV ? Pas du tout, assure Charlie Baker, car ces rencontres supplémentaires ne rapporteraient pas grand-chose. Plus vraisemblablement, il s'agit surtout pour la NCAA d'un moyen de maximiser les chances pour les gros programmes d'accéder à la « March Madness », même lorsqu'ils ont raté leur saison régulière et qu'ils n'ont pas obtenu de spot direct…

Le vice-président senior du basketball de la NCAA, Dan Gavitt, a en tout cas confirmé que le tournoi 2026 resterait à 68 équipes. C'est donc à partir de l'édition 2027 que le nombre d'équipes devrait augmenter.

Par Dimitri Kucharczak
