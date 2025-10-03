Physiquement et mentalement, Michael Porter Jr. tient le coup

Drafté en 2018 mais totalement plombé par trois opérations du dos, Michael Porter Jr. a connu un début de carrière très compliqué. Pour rappel, entre son arrivée dans la ligue et 2022, il n'a disputé que 125 matches. Avec notamment une première année blanche et une autre saison limitée à 9 petits matches…

Puis, les soucis physiques ont disparu, le joueur a pu s'épanouir, devenir essentiel dans la conquête du titre à Denver en 2023 et reste même sur deux saisons solides sur le plan physique, avec 81 et 77 matches joués. Ce n'était pas gagné il y a encore trois ans et, à 27 ans, il peut espérer continuer encore un bon moment.

« Le basket est ma passion et je veux jouer le plus longtemps possible », annonce-t-il maintenant qu'il est à Brooklyn. « J'ai connu beaucoup de blessures mais ces dernières années, j'ai été un Iron Man. Sauf la blessure à l'épaule en playoffs, j'ai été plutôt à l'aise pendant les 82 matches d'une saison et pendant les playoffs. Si ça continue comme ça, je veux jouer encore et encore. »

Moins de stress et moins de blessures

Pour être en bonne forme physique, après sa troisième opération du dos, Michael Porter Jr. a décidé de se concentrer sur sa santé mentale.

« Il y a eu énormément de travail sur mon corps. L'autre aspect, c'est beaucoup de travail mental, sur mes émotions », confirme l'ancien des Nuggets. « Tout va ensemble. Je ne me rendais pas compte à quel point ça provenait en réalité de l'aspect mental et du stress. Dès que j'ai mis ensemble les pièces du puzzle, que je n'ai plus seulement travaillé physiquement, j'ai pu mieux aborder la rééducation. Et depuis, je suis en bonne santé. »

Sa réputation de joueur fragile commence ainsi à être un mauvais et lointain souvenir. « Les gens sous-estiment à quel point mentalement Mike est solide, comme d'autres joueurs qui ont connu des graves blessures », insiste son coach Jordi Fernandez, qui l'a connu également à Denver quand il était assistant de Mike Malone. « Ce qu'il a réussi avec tout ce qu'il a traversé est impressionnant. Il a beaucoup de mérite. »

Michael Porter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 DEN 55 16 50.9 42.2 83.3 1.2 3.5 4.7 0.8 1.8 0.5 0.9 0.5 9.3 2020-21 DEN 61 31 54.2 44.5 79.1 1.5 5.8 7.3 1.1 2.1 0.7 1.3 0.9 19.0 2021-22 DEN 9 30 35.9 20.8 55.6 1.0 5.6 6.6 1.9 1.8 1.1 1.3 0.2 9.9 2022-23 DEN 62 29 48.7 41.4 80.0 1.0 4.5 5.5 1.0 1.9 0.6 1.1 0.5 17.4 2023-24 DEN 81 32 48.4 39.7 83.6 1.3 5.7 7.0 1.5 1.8 0.5 1.1 0.7 16.7 2024-25 DEN 77 34 50.4 39.5 76.8 1.8 5.2 7.0 2.1 2.0 0.6 1.4 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.