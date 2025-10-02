Pacôme Dadiet, la première surprise de Mike Brown

C'est à Abu Dhabi que la présaison a débuté avec un match entre Knicks et Sixers. Et côté New York, Mike Brown a surpris en préférant Mitchell Robinson à Josh Hart dans le cinq, mais surtout en titularisant Pacôme Dadiet !

Présenté comme le joueur le plus susceptible d'être échangé afin de faire de la place à un vétéran dans l'effectif final du club, le Français a pris la place de OG Anunoby, dont il présente le profil le plus proche.

Résultat : 4 points à 1/6 en 15 minutes et 3 pertes de balle, dont un vilain marcher sur la remontée de balle.

Les autres Français de New York n'ont pas marqué, Guerschon Yabusele terminant à 0/4 et Mohamed Diawara à 0/3. Côté Knicks, ce sont Miles McBride (12 points) et Garrison Mathews (9 points à 3/4 de loin) qui ont marqué les esprits dans ce succès (99-84) tranquille face à des Sixers privés de Joel Embiid et Paul George.

Josh Hart a lui été expulsé pour avoir lancé le ballon dans les tribunes après s'être visiblement blessé…

Côté Philadelphie, le 3/35 de loin pique les yeux, même si l'énergie du duo Tyrese Maxey – VJ Edgecombe promet des étincelles. Le rookie finit avec 14 points à 4/13 au tir, mais il n'était pas loin de postérizer Mitchell Robinson.