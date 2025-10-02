Kyle Kuzma doit revoir sa sélection de tirs

Lors du dernier entraînement des Bucks, Kyle Kuzma a converti quantité de paniers à 3-points. Mais il a aussi attaqué le cercle au moins à cinq reprises, et a su finir quatre fois malgré la faute du défenseur. « C’est ce qu’on veut qu’il fasse », livre Doc Rivers, qui tire le bilan de son ailier pour cette reprise.

Le coach des Bucks s'en félicite car il veut voir chez l'ancien joueur des Wizards, arrivé en cours de saison dernière contre Khris Middleton, une évolution dans sa sélection de tirs.

« Pour moi, l’essentiel avec Kuz, c’est son profil de tir, le ramener là où il doit être. À Washington, il pouvait littéralement prendre n’importe quel tir. Pendant ses cinq années là-bas (ndlr : trois et demi en réalité), il a pris énormément de tirs à mi-distance, et ce n’est tout simplement pas ce qu’on veut, donc il a compris le message », assure le technicien.

L'an dernier, il affichait un faiblard 33% de réussite (28/85) dans les tirs à mi-distance, contre un excellent 46% dans les tirs à 3-points dans le corner gauche (21/46) par exemple. Et dans l'ensemble, en changeant d'équipe, il a certes vu sa moyenne de points baisser légèrement (de 15.2 points à 14.5), mais son efficacité a augmenté (42% à 45.5%). Jusqu'aux playoffs bien sûr, où son impact a été quasi nul.

Ne plus se limiter au « catch-and-shoot » ?

« C'est un état d’esprit différent parce qu'ici, je suis plutôt du genre à faire du ‘catch and shoot' sur demi-terrain. Quand j'étais à Washington, je jouais beaucoup ballon en main. Je devais prendre beaucoup plus de décisions », compare Kyle Kuzma sur le passage d'une équipe qui ne jouait rien à une écurie plus ambitieuse de l'Est.

L'ailier assure qu'il sera davantage mobilisé ballon en main cette saison, sans doute en raison du départ de Damian Lillard, qui n'a pas vraiment été compensé. « Mais pouvoir faire du ‘catch-and-shoot' est un vrai plus ici en raison de la dynamique. C'est quelque chose que je pense ne pas avoir bien fait, être dans l'approche de rester concentré sur mon tir, ma gestuelle. Donc quand les opportunités se présentent, je dois y être préparé », se fixe-t-il.

L'ancien des Lakers a tout intérêt à le faire alors qu'il se rapproche de la fin de son juteux – mais dégressif – contrat signé avec les Wizards. Il doit toucher 22 millions de dollars cette saison, puis 20 millions la campagne suivante.

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 2023-24 WAS 70 33 46.3 33.6 77.5 0.9 5.7 6.6 4.2 2.2 0.5 2.7 0.7 22.2 2024-25 * All Teams 65 30 43.6 30.7 63.4 0.8 4.9 5.7 2.3 1.8 0.6 2.2 0.3 14.8 2024-25 * MIL 33 32 45.5 33.3 66.3 0.8 4.8 5.6 2.2 2.0 0.5 2.2 0.4 14.5 2024-25 * WAS 32 28 42.0 28.1 60.2 0.8 4.9 5.8 2.5 1.6 0.6 2.3 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.