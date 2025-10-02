Josh Giddey libéré par le départ de Zach LaVine et son nouveau contrat

La saison passée, après le All-Star Game, Josh Giddey a frôlé le triple-double de moyenne, avec 21.2 points, 10.7 rebonds et 9.3 passes par rencontre. Plus d'excellents pourcentages de réussite : 50% au shoot et 45% à 3-pts. Le joueur des Bulls était sur un nuage.

« Beaucoup de choses se font avec la confiance et c'est venu, pour moi, sans doute autour de la trade deadline », se souvient l'Australien. « Avec le transfert de Zach LaVine… Je ne dis pas que Zach gênait quiconque mais il était important dans le groupe. Donc son départ a ouvert des portes pour moi, afin d'avoir un rôle plus important. J'ai saisi cette occasion. »

Au meilleur des moments en plus puisque l'été allait être consacré à des négociations pour une prolongation.

« Dès qu'on n'est plus sous contrat, ça trotte dans la tête pendant un moment », concède ainsi Josh Giddey. « Même pendant la saison, on sait qu'à la fin, on sera éligible à une prolongation. C'est dans nos têtes et je mentirais si je disais que je n'y pensais pas. »

Ne pas être bon seulement pendant quelques mois

Les Bulls et l'ancien du Thunder ont longuement négocié durant l'intersaison avant de tomber d'accord, début septembre, sur un nouveau contrat de 100 millions de dollars et quatre saisons supplémentaires.

« C'est fait maintenant, je peux avancer. Les quatre prochaines années, je suis avec les Bulls. Je suis très impatient, j'adore la ville, qui m'a accepté rapidement. Mes coéquipiers sont géniaux, comme la salle, les dirigeants. Je suis très, très heureux à Chicago. »

Comme il le dit, il va falloir « construire sur la seconde partie de la dernière saison », qui fut un bon moment pour Chicago, rempli de promesses pour le futur. Car maintenant qu'il a prolongé, il doit prouver qu'il mérite ce gros chèque. « On ne veut jamais être simplement chaud pendant deux ou trois mois… On veut que ce soit constant. J'ai fait une grande intersaison, je suis impatient de revenir », conclut-il.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.