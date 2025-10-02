S’il veut changer de statut, Keegan Murray va devoir être plus agressif

« J’ai besoin de le voir dunker et crier. C’est ça que je veux. Qu’il prenne une technique ou quelque chose du genre. » Cette saison, Malik Monk et les Kings veulent voir un Keegan Murray plus expressif. Et surtout plus entreprenant en attaque. Après avoir signé une deuxième saison dans la Grande Ligue à environ 15 points de moyenne, il est revenu au niveau de sa production rookie l'an dernier au « scoring » (12 points).

« Une des choses dont je parle avec Keegan, c’est d'aller chercher les tirs. Keegan doit acquérir cet état d’esprit, c’est quelque chose qui s’apprend. Je ne veux pas qu'il reçoive (le cuir), puis qu’il réfléchisse à tirer pendant que le défenseur arrive », affiche son coach Doug Christie.

« Il doit déjà y penser à l’avance. En fait, quand il est dans le corner, il devrait se dire : ‘Quand je remonte, je vais tirer.' Et ça, ça se ressent pour le défenseur, et ça se propage ensuite à toute leur équipe », développe le technicien sur cette menace offensive instillée. Une menace qu'il a moins fait peser l'an dernier avec un peu moins de 11 tirs par matchs, deux de moins que l'année précédente.

Zach LaVine le servira

Son coach estime qu'il devrait tenter sa chance jusqu'à 10 fois par match… derrière la seule ligne à 3-points (contre 6 jusqu'ici). « Ce serait vraiment magnifique. » Surtout quand on sait que l'une des principales forces offensives de l'équipe, DeMar DeRozan, est si peu portée sur le tir primé. Meilleur marqueur des Kings, Zach LaVine veut lui aussi que son jeune coéquipier soit moins passif en attaque et ne se contente plus de temporiser dans certains cas.

Même si les Kings ont « clairement beaucoup de gars qui savent shooter. Mais dans les situations où il est la deuxième option, ou s’il est en rythme, on va jouer pour lui, en tout cas, moi je le ferai », promet l'ancien joueur des Bulls dont le jeune coéquipier dit, de son côté, vouloir « faciliter » le jeu de sa formation, être en mesure de jouer le « pick-and-roll » et enfin pouvoir « créer mon propre tir ».

Tout en retrouvant de l'adresse. Keegan Murray espère ainsi faire remonter son pourcentage de réussite à 3-points à 40%, comme lors de son année rookie (41%). Mais également glisser son nom dans la course à la meilleure progression. Une course à laquelle il ne pourra se mêler qu'en faisant monter d'un cran son niveau d'agressivité.

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 34 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 2024-25 SAC 76 34 44.4 34.3 83.3 1.9 4.8 6.7 1.4 2.4 0.8 0.8 0.9 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.