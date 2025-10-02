Trois nouveaux coloris pour la SHAI 001

On l'avait quitté en juin dernier avec le trophée Larry O'Brien dans les mains et une paire de SHAI 001 couleur or pour l'occasion. Pour la rentrée cette semaine, lors du « media day » du Thunder, SGA a remis sa première chaussure signature à l'honneur en dévoilant un nouveau coloris, 100% blanc.

Sortie il y a près d'un mois, la Shai 001 a rencontré le succès escompté puisque le seul coloris « Butter » mis en vente jusque là est rapidement venu à expiration sur le site officiel de Converse. Heureusement, la marque a prévu du renfort avec la sortie de trois nouveaux coloris pour ce jeudi !

Pas de blanc éclatant, mais deux autres modèles unis, en bleu ciel pour le premier et en beige pour le second. Le troisième coloris principalement noir est quant à lui assorti de quelques touches de gris.

Les trois coloris sont donc disponible sur le site officiel de Converse France au prix de 130 euros. Comme pour la version « Butter », les stocks de ces modèles en édition limitée pourraient rapidement s'épuiser !