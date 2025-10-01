Jeune ou vétéran, la méritocratie est de mise à Utah

Tout comme la saison passée, il ne devrait pas y avoir de miracle à Utah cette saison. L'effectif est trop bancal pour espérer exister à très haut niveau et l'idée est surtout de progresser, de poser les bases pour l'avenir. Car avec des jeunes comme Ace Bailey, cinquième choix de la Draft, Walter Clayton Jr, Cody Williams, Isaiah Collier ou encore Kyle Filipowski, Taylor Hendricks et Keyonte George, il y a des talents à faire éclore.

Ce sont eux qui auront les clés, prévient Ryan Smith. « Il est impossible d'attendre notre objectif ultime, celui de remporter le titre, sans miser sur les jeunes », indique le propriétaire du Jazz.

Néanmoins, il y a également des vétérans pour les encadrer. Lauri Markkanen bien sûr, mais surtout Georges Niang, Jusuf Nurkic, ainsi que Kyle Anderson et Kevin Love. Sauf que Austin Ainge annonce que les anciens ne seront pas uniquement là pour soutenir les jeunes, mais pour les défier.

« Ils doivent se battre et, s'ils font des erreurs, il y a des gars qui seront prêts à prendre leurs minutes. Il y a des moyens pour qu'ils gagnent leurs minutes. On veut que ce soit difficile », précise le président du Jazz.

Comme se battre pour respirer

Un sentiment confirmé par Will Hardy. « Le mot mérite est très important », insiste le coach. « Si on ne met pas en place un système basé sur la méritocratie, on va avoir une équipe divisée. On aura un groupe qui saura qu'il jouera quoi qu'il arrive et l'autre qui saura qu'il ne jouera pas, quoi qu'il fasse. Donc aucun groupe ne se soucie vraiment de ce qu'il fait et ça devient improductif. »

Il faut donner sa chance aux jeunes, c'est sûr, mais ne pas leur laisser carte blanche non plus. « On doit donner des opportunités aux jeunes, si c'est mérité », poursuit Will Hardy. « On doit maintenir des standards, une identité et du respect pour ne pas donner quelque chose à un joueur qui ne le mérité pas. »

Pour illustrer cette méthode, Georges Niang a une image très simple. « Il faut aborder chaque jour comme s'il fallait se battre pour de l'oxygène », lance l'ancien de Cleveland, de retour à Utah. « C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et certains vont agir ainsi et d'autres non. C'est comme ça qu'on verra la différence. »