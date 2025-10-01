Pour son retour, Jaden Ivey veut s’inspirer de Dennis Schroder

On pourrait presque dire que Jaden Ivey est un recrutement interne pour les Pistons. En effet, ce dernier n'a pas joué en 2025, s'étant blessé le premier jour de l'année, victime d'une fracture du péroné. Detroit a terminé la saison sans lui et va le retrouver pour le premier match de l'exercice 2025/26.

« Le chemin pour revenir, guérir et devenir plus puissant a été difficile. Ce fut une épreuve. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé et de jouer au basket. Je suis guéri et impatient de commencer cette saison », indique-t-il.

Avec 17 points de moyenne à 41% de réussite à 3-pts, Jaden Ivey vivait sa meilleure saison en carrière au moment de se blesser, après seulement 30 matches joués. Comment repartir de l'avant après cette fracture ?

« J'étais blessé donc j'ai regardé les playoffs et j'ai observé Dennis Schroder. Je l'ai vu disséquer les défenses et faire les bonnes lectures. C'est quelque chose que je dois continuer d'ajouter à mon jeu pour aider l'équipe », analyse ainsi le joueur des Pistons, qui va débuter sa quatrième saison en NBA. « Il faut que je sois capable d'utiliser ma vitesse et que je puisse disséquer les défenses et faire les bons choix. Ne pas chercher à faire une action décisive à chaque fois, mais faire le juste choix qui va aider l'équipe à gagner. »

Neuf mois jour pour jour après sa blessure du premier jour de l'année civile, et à quelques semaines de la reprise, son temps de jeu sera-t-il surveillé ?

« Il n'y a aucune restriction le concernant », répond Trajan Langdon, le président des Pistons. « Il a l'air vraiment bien. Il n'a pas joué en cinq-contre-cinq depuis neuf mois. Il va devoir se mettre à niveau sur le plan du rythme, de la condition physique. On est impatient de le retrouver car il va jouer un rôle très important. »

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 29 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 30 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.