Andrew Nembhard et Pascal Siakam vont prendre la suite de Tyrese Haliburton

Comment remplacer Tyrese Haliburton, ou du moins compenser son absence du mieux possible ? C'est la question qui va agiter toute la saison régulière des Pacers. Le champion olympique 2024 est non seulement le leader, mais aussi le meneur de jeu, la clé du jeu rythmé et offensif d'Indiana, qui a fait des merveilles en playoffs depuis deux ans.

Dès lors, après sa rupture du tendon d'Achille lors du Game 7 des Finals face au Thunder, Tyrese Haliburton va manquer la saison régulière 2025/26 et Rick Carlisle doit trouver des solutions pour faire sans lui. La première intuition qui arrive, c'est de faire Pascal Siakam la première option de l'équipe.

« Ce n'est pas comme ça que je vois les choses », écarte le Camerounais. « Pour nous, vu notre style de la saison passée, tout est dans l'équipe, et pas dans une seule personne. Cette saison, ce ne sera pas différent. On va devoir le faire collectivement. Je l'ai dit aux gars : une personne ne suffira pas pour remplacer Tyrese. On va le faire ensemble. On doit penser comme ça. »

Deux porteurs de balle principaux

Celui qui va assumer le rôle de meneur de jeu, c'est Andrew Nembhard. « Cela change toute ma perception du basket car remonter la balle, c'est une autre manière de faire par rapport au fait de ne pas avoir le ballon », confirme-t-il. « Beaucoup de joueurs vont avoir de nouveaux rôles. On doit trouver des solutions face à ces changements. »

Et si Pascal Siakam ne veut pas devenir la première option offensive par défaut, il va néanmoins prendre du galon face à l'absence de Tyrese Haliburton. « Siakam sera l'autre joueur qui porte le ballon », annonce Rick Carlisle. « Ils étaient trois avec Pascal et seront deux désormais. »

Le champion NBA 2019 avec Toronto semble prêt. « Je l'ai déjà fait par le passé. Depuis deux ans, on ne voit pas trop ce que j'ai fait auparavant. Une des questions les plus drôles du coach, c'est de me demander si j'ai déjà fait un triple-double. Oui, j'en ai fait plusieurs », rappelle-t-il avec ses 6 triple-double en carrière dont 5 avec les Raptors. « Je peux le faire. Ce qui fait que je suis différent, c'est que je peux m'adapter à toutes les situations. J'ai bossé toutes les facettes de mon jeu. »