Napheesa Collier soutenue par le syndicat des joueuses

Ce mardi, lors de la conférence de presse de fin de saison des Lynx, Napheesa Collier a décidé de charger la « commissionner » de la WNBA, Cathy Engelbert. La star de Minnesota a notamment déclaré que la WNBA possédait les « pires dirigeants de la planète » et expliqué que Cathy Engelbert pensait que « les joueuses devaient être à genoux et remercier leur bonne étoile pour l'accord de diffusion TV qu'elle avait obtenu ».

Des propos très durs, applaudis par la majorité des joueuses et des coaches de la WNBA.

« Je pense que je suis d’accord avec tout ce que Napheesa [Collier] a dit » explique Lexie Hull en amont du Game 5 entre Fever et Aces, perdu par Indiana. « Des changements dans cette Ligue doivent être faits et nous pouvons vraiment être fières de la voir réaliser une telle déclaration. »

Au fil de la soirée, les messages de soutien n'ont cessé de se multiplier, notamment sur X/Twitter. Angel Reese y est allée de sa publication tout comme la présidente du syndicat des joueuses, Nneka Ogwumike.

Au cours de la soirée, la WNBPA (le syndicat des joueuses) a publié un communiqué pour soutenir Napheesa Collier : « Quand Phee parle, les gens écoutent. Nous sommes convaincues que les propos qu’elle a tenus aujourd’hui reflètent les sentiments et la pensée de beaucoup de personnes. Les dirigeants de la ligue auraient plutôt intérêt à tenir compte de cette puissante déclaration. Les joueuses connaissent leur valeur même si ce n’est pas le cas de la Ligue. Elles se battent pour leur héritage et l’avenir du basketball. »

Sophie Cunningham, première avocate de Caitlin Clark

Au cours de sa sortie, Napheesa Collier a également révélé que Cathy Engelbert pensait que la popularité de Caitlin Clark était liée au succès de la WNBA et que sans elle, la star du Fever ne pourrait pas gagner 16 millions de dollars par an. Si la principale intéressée ne s’est pas exprimée sur cette déclaration, sa coéquipière Sophie Cunningham est montée au créneau pour la défendre.

« Les gens connaissent Cathy [Engelbert] uniquement grâce à Caitlin Clark » écrit la joueuse du Fever sur Instagram. « C’est la dirigeante la plus déconnectée que cette Ligue ait eue. »

Cette sortie de Napheesa Collier intervient dans un contexte déjà compliqué en WNBA avec des négociations autour de la nouvelle convention collective qui n’arrivent pas à aboutir. Le bras de fer est bien parti pour durer et le « lockout » semble se rapprocher de plus en plus…

De son côté, Cathy Engelbert a tenté de calmer le jeu. « J'ai le plus grand respect pour Napheesa Collier et pour toutes les joueuses de la WNBA » assure-t-elle dans un communiqué. « Ensemble, nous avons travaillé sans relâche pour transformer cette ligue. Je continue de me concentrer sur la garantie d'un avenir radieux pour les joueuses et la WNBA, notamment en collaborant sur la manière dont nous pouvons continuer à améliorer le jeu. Je suis déçu de la manière dont Napheesa a caractérisé nos conversations et la direction de la ligue, mais même lorsque nos points de vue divergent, mon engagement envers les joueuses et ce travail ne faiblira pas. »