La Air Jordan 11 « Rare Air » est de sortie

Publié le 1/10/2025 à 16:34

Sneakers – Après les Jordan 1, 3 et 4, c'est au tour de la Air Jordan 11 de passer en mode « Rare Air ».

Tout ce qui est rare est forcément précieux (et cher), et la Air Jordan 11 en est l'une des illustrations. Chaque sortie de la paire, parmi les plus légendaires de la collection, est un véritable événement pour le grand public, et celle de la Air Jordan 11 Retro « Rare Air » devrait en faire à son tour la démonstration.

Après les Air Jordan 1, 3 et 4, c'est donc au tour de la AJ 11 de reprendre le code couleur « Rare Air », avec une tige blanche assortie d'une base d'un cuir verni bleu foncé, et un « Jumpman » en rouge au niveau du talon. L'ensemble repose sur une semelle extérieure translucide. Simple, mais toujours aussi efficace !

La Air Jordan 11 « Rare Air » est disponible depuis minuit sur Basket4ballers au prix de 220 euros.

Par Romain Davesne
