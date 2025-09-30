Matchs
La Reebok Pump Omni Zone II fête les 30 ans de la Playstation

Sneakers – Reebok est au rendez-vous des trente ans de la console développée par Sony avec la sortie de plusieurs modèles dont cette Pump Omni Zone II en gris.

C'était il y a trente ans ! La Playstation faisait officiellement son entrée sur le territoire européen et, avec la sortie de sa première console, Sony créait un véritable big bang qui a bouleversé le monde des jeux vidéo.

Trente ans plus tard, la Playstation va fêter son anniversaire avec une collaboration inédite qui comprend notamment cette magnifique Pump Omni Zone II, paire mythique rendue populaire par Dee Brown lors du “Slam Dunk Contest” du All-Star week-end de 1991. La tige ressort ici aux couleurs de la console, entre gris et blanc, avec en bonus quelques pendentifs dont un embout en forme de carte mémoire à appliquer sur les lacets.

Le “Pump” sur la languette reprend quant à lui le logo qui a fait le succès de la Playstation, première du nom. On retrouve également la date du « 9/9/1995 », qui correspond à la date de sortie de la console sur le sol nord-américain.

La Reebok Pump Omni Zone II “Playstation” sortira en édition limitée dans le courant du mois d'octobre, à un prix attendu autour des 220 dollars. Avis aux amateurs !

Par Romain Davesne
