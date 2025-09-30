Quand la Anta Kai 2 rend hommage à Klay Thompson

Rendons à César ce qui appartient à César ! En l'occurrence, Kyrie Irving n'a pas manqué de rendre hommage à son coéquipier Klay Thompson, qui a été un précurseur en devenant le premier athlète NBA à signer chez Anta Sports, en 2015. Dix ans plus tard, l'arrière shooteur possède dix paires signatures à son nom !

Après la fin de son aventure avec Nike, Kyrie Irving l'a récemment rejoint, devenant le directeur de la création de la marque. Les deux joueurs sont aujourd'hui coéquipiers à Dallas, et si Kyrie Irving va encore devoir observer de longs mois de convalescence, Klay Thompson pourra à son tour porter cette Anta Kai 2 « Klay » en clin d’œil au meneur qui se remet encore d'une rupture d'un ligament croisé du genou.

Le coloris ne passera pas inaperçu avec sa tige ornée de différentes teintes de bleu avec des finitions en doré et vert, pour faire ressortir les motifs renvoyant à l'héritage amérindien de Kyrie Irving.

La Anta Kai 2 « Klay » est disponible sur le site officiel d'Anta Sports US au prix de 125 dollars. En espérant que son arrivée en Europe ne tarde pas trop…