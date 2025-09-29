Après un gros chèque, Bruce Brown revient avec plaisir à Denver

Capital dans la conquête du titre en 2023 à Denver, Bruce Brown avait rejoint Indiana dans la foulée. Une décision motivée par l'argent, lui qui avait gagné un peu moins de 15 millions de dollars depuis son arrivée en NBA et allait en encaisser 45 en seulement deux saisons.

Le joueur assume ce choix, qui s'est avéré plus que contestable sur le plan sportif avec finalement 33 petits matches avec les Pacers puis des passages par Toronto et New Orleans…

« J'ai quitté Denver parce que je voulais être mieux payé. Je ne voulais pas partir, c'était dur de le faire, mais je devais le faire », explique-t-il à Andscape. « J'étais à Indiana, qui allait devenir une très bonne équipe. J'ai été transféré dans des formations en reconstruction, donc plus en position de gagner le titre. Et quand on me connaît, on sait que j'aime gagner et que je n'aime pas perdre. »

Un message envoyé aux Nuggets dès les playoffs

Comme il savait qu'il serait libre en 2025, Bruce Brown a commencé à réfléchir à la suite et à son comeback. « Dès que je suis arrivé à Toronto, j'ai pensé à revenir à Denver. Puis j'ai été à New Orleans, ce ne fut pas facile, avec beaucoup de blessures. Pendant tout ce temps avec les Pelicans, je pensais aux Nuggets. »

Cet été, le champion NBA 2023 est revenu dans le Colorado pour une saison et 3 millions de dollars. Il avait déjà envoyé un signal durant les derniers playoffs, en assistant au Game 4 de la demi-finale de conférence, face au Thunder, à la Ball Arena.

« Avant les discussions de la free agency, je suis venu pour une rencontre de playoffs, afin de montrer que je voulais revenir », se souvient-il. « Une journaliste est venue me poser des questions sur un possible retour et j'ai répondu que j'étais libre et que si ça se devait se faire, ça se ferait. C'était pour faire savoir aux gens, aux dirigeants que je voulais revenir. La free agency a commencé, on m'a dit que les Nuggets étaient très intéressés et j'ai alors dit que c'était bon, que je revenais. Peu importe qui d'autre allait appeler, je revenais à Denver. »

Bruce Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 20 39.8 25.8 75.0 0.6 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BRK 65 22 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BRK 72 25 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 29 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 2023-24 * All Teams 67 28 47.8 32.3 82.4 0.8 3.4 4.2 2.9 2.2 0.9 1.3 0.3 10.8 2023-24 * TOR 34 26 48.1 31.7 83.3 0.8 3.0 3.8 2.7 2.0 0.7 1.3 0.3 9.6 2023-24 * IND 33 30 47.5 32.7 81.7 0.8 3.9 4.7 3.0 2.5 1.1 1.2 0.2 12.1 2024-25 * All Teams 41 23 42.1 33.3 81.5 1.0 3.0 4.0 2.0 1.7 0.8 1.0 0.2 8.3 2024-25 * NOP 23 25 41.0 35.6 75.0 1.0 3.2 4.2 2.4 2.0 0.7 0.9 0.3 8.2 2024-25 * TOR 18 20 43.5 30.6 89.7 0.9 2.8 3.8 1.6 1.4 0.9 1.1 0.2 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.