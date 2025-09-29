La Français Daniel Batcho signé par les Kings… pour évoluer en G-League

Il pourrait bien y avoir deux Français du côté de Sacramento cette saison : Maxime Raynaud avec l'équipe première, en relais de Domantas Sabonis, et Daniel Batcho avec les Stockton Kings, en G-League.

Passé par Texas Tech puis Louisiane Tech en NCAA, où il tournait à 16.4 points et 6.3 rebonds de moyenne en 28 minutes la saison dernière, ce dernier avait été invité à la Summer League par Sacramento. Il n'avait quasiment pas vu le terrain mais il avait visiblement montré assez de choses pour que la franchise veuille le garder sous la main.

Pisté par quelques équipes européennes, l'ancien joueur de Charenton et du Pôle France espère toutefois percer en NBA, quitte donc à devoir passer par la G-League. Il va ainsi signer un contrat « Exhibit 10 » pour participer au camp d'entraînement de Sacramento, tout comme Jameer Nelson Jr. et Jaylin Williams.

Comme l'explique le journaliste local, James Ham, l'objectif est que les trois joueurs rejoignent ensuite les Stockton Kings, pour rester dans les parages, en travaillant dans l'antichambre de la NBA. Avant d'y être appelé ?