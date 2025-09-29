Devonte’ Graham : « Dans le jeu européen, il faut être plus intelligent »

Les épreuves d'une carrière NBA ont fait grandir Devonte' Graham. De ses belles années, à Charlotte où il a découvert la plus prestigieuse ligue du monde et ses exigences en partageant le vestiaire de Tony Parker, à des épisodes plus délicats, à New Orleans puis aux Spurs de Victor Wembanyama, qui l'ont conduit jusqu'à passer la saison dernière en G-League.

Dans une impasse, le meneur de 30 ans a finalement donné son accord pour rejoindre l'Europe et l'Etoile Rouge de Belgrade où il va disputer son premier match d'Euroleague mardi, face à l'Olimpia Milano d'Ettore Messina. Un choix de carrière qu'il prend avec philosophie, déterminé à montrer qu'il peut briller dans le collectif d'une grande équipe d'Europe où tout est à reconstruire.

« Tout arrive pour une raison. Ma carrière en NBA m'a aidé à devenir un meilleur joueur. J'ai joué différents rôles chaque année : star, remplaçant, sixième homme, jusqu'à jouer seulement deux-trois matchs par mois. J'ai occupé tous les rôles possibles, je sais donc comment trouver le bon équilibre et garder le bon état d'esprit, quelle que soit la situation », a-t-il confié. « Il faut prendre les choses comme elles viennent. Évidemment, la NBA est l'endroit où tout le monde veut être, où j'aimerais être, mais je suis ici maintenant, et j'aime vivre l'instant présent. »

Gagner des matchs avant de briller individuellement

Le meneur a déjà pris la mesure de ce qu'il attend, notamment sur le plan purement basket, dans un style qu'on peut parfois opposer à la NBA, avec moins d'espace, moins de jeu rapide.

« C'est clairement un style différent. Que ce soit les fondamentaux, les touches autour du cercle, et davantage d'intelligence de jeu. Évidemment, en NBA, aux États-Unis, c'est beaucoup plus spectaculaire, mais dans le jeu européen, il faut être plus intelligent que beaucoup d'autres joueurs, et je pense que c'est là qu'ils ont l'avantage sur beaucoup d'autres aspects. Il y a évidemment eu des joueurs bien avant ça, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de nombreux joueurs européens qui dominent la NBA, ça attire beaucoup plus l'attention. Il y a beaucoup de joueurs européens parmi les 15 meilleurs joueurs de la ligue, c'est énorme », a-t-il ajouté.

Félicité par ses anciens coéquipiers Willy Hernangomez (FC Barcelone) ou Dwayne Bacon (Dubai) après avoir rejoint le Vieux Continent, Devonte' Graham a déjà pris le pli et met en avant le collectif plutôt que de vouloir tirer la couverture à lui.

« Je veux gagner autant de matchs que possible. Rester en bonne santé. Je ne vais pas essayer de tourner à 20 points en moyenne ou de prendre tous les tirs. Non, je veux juste gagner, car gagner vous mène plus loin que les distinctions individuelles. Je n'ai jamais été du genre à me fixer des objectifs chiffrés pour atteindre une certaine moyenne de points pendant la saison. C'est comme ça que je vois les choses. Rester en bonne santé, c'est mon objectif principal ».

Il s'agira désormais de lier la parole aux actes, et ce dès demain soir face à l'Olimpia Milano de Nico Mannion.