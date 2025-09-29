Quel impact pour la Jordan Zion 4 « Big Bang » ?

Zion Williamson va encore être attendu au tournant, à l'aube d'une nouvelle saison qui s'annonce décisive pour les Pelicans. Pour l'épauler, on trouvera Dejounte Murray, Jordan Poole et Jose Alvarado sur les postes arrières, le trio Bey-Jones-Murphy III sur les ailes et le tandem Missi-Looney au poste 5.

Pour briller, le joyau de New Orleans pourra ainsi compter sur sa Zion 4, sortie en février dernier et qui n'est pas loin d'être la plus aboutie de la collection. Jordan Brand est à nouveau reparti presque de zéro, que ce soit au niveau design que « technique », avec pour objectif de répondre aux qualités de puissance et de vitesse du joueur de New Orleans.

Au niveau de la semelle, on retrouve de la mousse Cushlon 3.0, disposée en « drop-in » (directement au contact du pied) comme sur la Zion 3, avec une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur. La semelle extérieure, ici en bleu translucide, a également été travaillée pour garantir la meilleure adhérence possible.

Pour ce nouveau coloris baptisé « Big Bang », la tige se démarque en violet par des touches d'orange, au niveau du col et pour faire ressortir les logos « Jumpman » et du joueur sur la languette. Une touche de vert « volt » apparaît également sur la semelle intermédiaire, recouvert d'un revêtement extérieur en caoutchouc translucide

La Jordan Zion 4 « Big Bang » est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.