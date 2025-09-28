Mark Cuban décrit son « syndrome du nouveau propriétaire »

Maintenant qu'il a un rôle secondaire aux Mavericks, Mark Cuban peut revenir sur les réussites et les échecs de sa gestion de la franchise, entre 2000 et 2024. Et détailler le « syndrome du nouveau propriétaire ».

Nouveau patron des Celtics, Bill Chisholm a admis vouloir éviter cet écueil souvent observé en NBA. En effet, dès qu'un milliardaire prend la direction d'un club, il a tendance à vouloir imposer sa vision des choses.

« Je me souviens que lors de ma première année, j'ai acheté trois choix au premier tour, lors de la Draft 2000 », rappelle Mark Cuban. « Et cela s'est avéré être la pire Draft de l'histoire de la NBA. J'étais jeune, vous savez, je suis un compétiteur. Et je voulais avoir un impact… Mais cet ego, cette compétitivité, peuvent jouer contre vous. »

Avec les 12e, 13e et 22e choix récupérés, Mark Cuban avait ainsi mis la main sur Etan Thomas, Courtney Alexander et Donnell Harvey… qui joueront 74 matchs en cumulé pour la franchise.

« Vous arrivez, vous avez déjà réussi dans vos affaires, et vous vous dites : ‘Je suis intelligent. Je suis bon… J'ai pris cette entreprise et je l'ai développée jusqu'à ce qu'elle me permette d'acheter cette équipe. Donc, je vais m'en tenir à ce qui fonctionne pour moi'. Et c'est ce qui m'a causé beaucoup de problèmes en NBA quand je suis arrivé, car je me disais : ‘Je ne vais pas changer pour eux. C'est ce qui fonctionne'. Mais cet ego… vous rend aussi trop confiant, dans une certaine mesure » décrit Mark Cuban, illustration du « syndrome du nouveau propriétaire ».

Un syndrome qu'on a observé à plusieurs reprises ces dernières années, l'exemple le plus frappant étant Phoenix.