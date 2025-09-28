Georges Niang déjà à l’infirmerie d’Utah

Utah a rapatrié Georges Niang cet été afin d'encadrer un effectif en reconstruction. L’ailier fort de 32 ans connaît parfaitement Salt Lake City pour y avoir évolué entre 2017 et 2021, avant de poursuivre son parcours à Philadelphie, Cleveland, Atlanta puis Boston. Son arrivée en août, dans le cadre d’un échange avec les Celtics, avait pour but d’apporter du tir extérieur mais également du leadership à un vestiaire très jeune.

Mais à peine revenu, Georges Niang a directement été stoppé dans son élan. Le Jazz vient ainsi d'annoncer qu’il souffrait d’une réaction de stress au quatrième métatarsien du pied gauche. Il ne s'agit pas d'une fracture, mais cette blessure impose une immobilisation relative et une gestion prudente pour éviter toute rechute.

Conséquence directe : l’ancien d’Iowa State sera tenu à l’écart au moins deux semaines, ce qui l’empêchera de participer au début de la préparation et, potentiellement, aux premiers matches de saison régulière.

Pour l'intérieur, c'est un vrai contretemps alors qu'il se prépare à une saison charnière. À 32 ans, et en fin de contrat, il sait qu’il doit prouver qu’il reste un « role player » fiable.

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.3 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 82 22 44.9 37.6 85.0 0.3 3.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.9 0.2 9.4 2024-25 * All Teams 79 22 46.1 40.6 79.3 0.6 2.8 3.4 1.4 2.5 0.4 1.0 0.2 9.9 2024-25 * CLE 51 21 47.7 40.0 79.3 0.7 3.0 3.7 1.3 2.5 0.3 0.9 0.1 8.7 2024-25 * ATL 28 23 44.1 41.3 79.3 0.5 2.5 3.0 1.6 2.6 0.4 1.2 0.2 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.