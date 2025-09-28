Georges Niang déjà à l’infirmerie d’Utah

Utah a rapatrié Georges Niang cet été afin d'encadrer un effectif en reconstruction. L’ailier fort de 32 ans connaît parfaitement Salt Lake City pour y avoir évolué entre 2017 et 2021, avant de poursuivre son parcours à Philadelphie, Cleveland, Atlanta puis Boston. Son arrivée en août, dans le cadre d’un échange avec les Celtics, avait pour but d’apporter du tir extérieur mais également du leadership à un vestiaire très jeune.
Mais à peine revenu, Georges Niang a directement été stoppé dans son élan. Le Jazz vient ainsi d'annoncer qu’il souffrait d’une réaction de stress au quatrième métatarsien du pied gauche. Il ne s'agit pas d'une fracture, mais cette blessure impose une immobilisation relative et une gestion prudente pour éviter toute rechute.
Conséquence directe : l’ancien d’Iowa State sera tenu à l’écart au moins deux semaines, ce qui l’empêchera de participer au début de la préparation et, potentiellement, aux premiers matches de saison régulière.
Pour l'intérieur, c'est un vrai contretemps alors qu'il se prépare à une saison charnière. À 32 ans, et en fin de contrat, il sait qu’il doit prouver qu’il reste un « role player » fiable.
|Georges Niang
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|IND
|23
|4
|25.0
|8.3
|100.0
|0.1
|0.7
|0.7
|0.2
|0.3
|0.1
|0.2
|0.0
|0.9
|2017-18
|UTH
|9
|4
|36.4
|0.0
|50.0
|0.3
|0.7
|1.0
|0.3
|0.1
|0.2
|0.3
|0.0
|1.0
|2018-19
|UTH
|59
|9
|47.5
|41.0
|83.3
|0.2
|1.3
|1.5
|0.6
|1.0
|0.2
|0.4
|0.1
|4.0
|2019-20
|UTH
|66
|14
|43.8
|40.0
|83.3
|0.2
|1.7
|1.9
|0.7
|1.1
|0.3
|0.5
|0.1
|5.9
|2020-21
|UTH
|72
|16
|43.7
|42.5
|95.7
|0.4
|2.1
|2.4
|0.8
|1.6
|0.3
|0.7
|0.1
|6.9
|2021-22
|PHL
|76
|23
|43.7
|40.3
|88.1
|0.3
|2.3
|2.7
|1.3
|2.5
|0.4
|0.8
|0.2
|9.2
|2022-23
|PHL
|78
|19
|44.2
|40.1
|86.7
|0.2
|2.1
|2.4
|1.0
|1.9
|0.4
|0.7
|0.2
|8.2
|2023-24
|CLE
|82
|22
|44.9
|37.6
|85.0
|0.3
|3.1
|3.4
|1.2
|2.3
|0.4
|0.9
|0.2
|9.4
|2024-25 *
|All Teams
|79
|22
|46.1
|40.6
|79.3
|0.6
|2.8
|3.4
|1.4
|2.5
|0.4
|1.0
|0.2
|9.9
|2024-25 *
|CLE
|51
|21
|47.7
|40.0
|79.3
|0.7
|3.0
|3.7
|1.3
|2.5
|0.3
|0.9
|0.1
|8.7
|2024-25 *
|ATL
|28
|23
|44.1
|41.3
|79.3
|0.5
|2.5
|3.0
|1.6
|2.6
|0.4
|1.2
|0.2
|12.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.