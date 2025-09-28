Selon Mike Brown, OG Anunoby a tout pour intégrer la meilleure équipe défensive de l’année

Même s'il se voyait comme le meilleur défenseur de l'année la saison dernière, OG Anunoby n'a finalement reçu aucun vote pour le trophée. Il n'a même pas intégré de All-Defensive Team, en étant le premier recalé…
« Mais c'est la défense qui permet de remporter les matchs et les championnats », rappelle-t-il désormais, alors qu'on lui demande s'il fait toujours de la défense sa priorité. « C'est donc très important pour moi. Être nommé meilleur défenseur de l'année, faire partie de la première équipe défensive, ce sont mes objectifs permanents. »
Des objectifs validés par son nouveau coach, Mike Brown, qui explique bien connaître l'ailier… car il a essayé de le recruter pour les Jeux olympiques de Tokyo, lorsqu'il était à la tête de la sélection du Nigeria.
Au niveau de Bruce Bowen et Tim Duncan ?
« Il n'était pas loin de rejoindre l'équipe, mais nous avons noué des liens à l'époque, et nous avons même déjeuné ensemble pour en discuter pendant la saison, lorsque j'étais à Golden State. Je crois qu'il était à Toronto et quand ils sont venus en ville, nous avons déjeuné ensemble, mais nous sommes restés en contact par SMS et par téléphone à plusieurs reprises. C'est vraiment un type formidable, fantastique, et il a beaucoup de personnalité. Parfois, il la laisse s'exprimer. Parfois, non » s'amuse l'entraîneur.
En tout cas, le successeur de Tom Thibodeau est totalement d'accord avec les objectifs de son ailier titulaire.
« Il fait partie de la meilleure équipe défensive. Il en est tout à fait capable. Tout dépend vraiment de lui. C'est dire à quel point il est bon dans ce domaine. Il a tout pour intégrer la meilleure équipe défensive, et j'ai côtoyé ces joueurs. Bruce Bowen. Tim Duncan. J'ai côtoyé certains d'entre eux, et il est tout à fait à leur niveau. »
|OG Anunoby
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|TOR
|74
|20
|47.1
|37.1
|62.9
|0.6
|1.9
|2.5
|0.7
|1.8
|0.7
|0.6
|0.2
|5.9
|2018-19
|TOR
|67
|20
|45.3
|33.2
|58.1
|0.9
|2.1
|2.9
|0.7
|2.1
|0.7
|0.8
|0.3
|7.0
|2019-20
|TOR
|69
|30
|50.5
|39.0
|70.6
|1.2
|4.1
|5.3
|1.6
|2.4
|1.4
|1.1
|0.7
|10.6
|2020-21
|TOR
|43
|33
|48.0
|39.8
|78.4
|1.3
|4.3
|5.5
|2.2
|2.7
|1.5
|1.7
|0.7
|15.9
|2021-22
|TOR
|48
|36
|44.3
|36.3
|75.4
|1.5
|4.0
|5.5
|2.6
|2.7
|1.5
|1.7
|0.5
|17.1
|2022-23
|TOR
|67
|36
|47.6
|38.7
|83.8
|1.4
|3.5
|5.0
|2.0
|3.0
|1.9
|2.0
|0.7
|16.8
|2023-24 *
|All Teams
|50
|34
|48.9
|38.2
|75.3
|0.9
|3.2
|4.2
|2.1
|2.4
|1.4
|1.6
|0.7
|14.7
|2023-24 *
|TOR
|27
|33
|48.9
|37.4
|71.7
|0.9
|3.0
|3.9
|2.7
|2.3
|1.0
|1.6
|0.5
|15.1
|2023-24 *
|NYK
|23
|35
|48.8
|39.4
|79.1
|1.0
|3.4
|4.4
|1.5
|2.5
|1.7
|1.7
|1.0
|14.1
|2024-25
|NYK
|74
|37
|47.6
|37.2
|81.0
|1.3
|3.5
|4.8
|2.2
|2.3
|1.5
|1.4
|0.9
|18.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.