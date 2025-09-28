Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Selon Mike Brown, OG Anunoby a tout pour intégrer la meilleure équipe défensive de l’année

Publié le 28/09/2025 à 10:20 Twitter Facebook

Oublié des votes pour le titre de Défenseur de l’année et absent des All-Defensive Teams la saison dernière, OG Anunoby n’en reste pas moins déterminé à s’imposer dans le domaine.

OG AnunobyMême s'il se voyait comme le meilleur défenseur de l'année la saison dernière, OG Anunoby n'a finalement reçu aucun vote pour le trophée. Il n'a même pas intégré de All-Defensive Team, en étant le premier recalé…

« Mais c'est la défense qui permet de remporter les matchs et les championnats », rappelle-t-il désormais, alors qu'on lui demande s'il fait toujours de la défense sa priorité. « C'est donc très important pour moi. Être nommé meilleur défenseur de l'année, faire partie de la première équipe défensive, ce sont mes objectifs permanents. »

Des objectifs validés par son nouveau coach, Mike Brown, qui explique bien connaître l'ailier… car il a essayé de le recruter pour les Jeux olympiques de Tokyo, lorsqu'il était à la tête de la sélection du Nigeria.

Au niveau de Bruce Bowen et Tim Duncan ?

« Il n'était pas loin de rejoindre l'équipe, mais nous avons noué des liens à l'époque, et nous avons même déjeuné ensemble pour en discuter pendant la saison, lorsque j'étais à Golden State. Je crois qu'il était à Toronto et quand ils sont venus en ville, nous avons déjeuné ensemble, mais nous sommes restés en contact par SMS et par téléphone à plusieurs reprises. C'est vraiment un type formidable, fantastique, et il a beaucoup de personnalité. Parfois, il la laisse s'exprimer. Parfois, non » s'amuse l'entraîneur.

En tout cas, le successeur de Tom Thibodeau est totalement d'accord avec les objectifs de son ailier titulaire.

« Il fait partie de la meilleure équipe défensive. Il en est tout à fait capable. Tout dépend vraiment de lui. C'est dire à quel point il est bon dans ce domaine. Il a tout pour intégrer la meilleure équipe défensive, et j'ai côtoyé ces joueurs. Bruce Bowen. Tim Duncan. J'ai côtoyé certains d'entre eux, et il est tout à fait à leur niveau. »

OG Anunoby Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9
2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0
2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6
2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9
2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1
2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8
2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7
2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1
2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1
2024-25 NYK 74 37 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes