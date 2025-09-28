Ergin Ataman fan de Giannis Antetokounmpo… mais pas de Dennis Schröder

« Bien sûr que ça peut arriver ». Les mots de Giannis Antetokounmpo au sujet d'un éventuel retour en Europe n'ont pas manqué de faire réagir, particulièrement en Grèce, et à Athènes, destination à laquelle sa femme et le joueur ne semblent pas insensibles…

« J'ai dit à ma femme : ‘Que préfèrerais-tu ? Rester en Grèce ou vivre à Milwaukee ?' Elle m'a regardé et a répondu : ‘Athènes, Athènes, Athènes, c'est bien'. Et je lui ai dit : ‘Ok, réfléchissons-y'. »

Des déclarations qui ont bien évidemment été reprises en Grèce et qui sont revenues à l'oreille de l'entraîneur du Pana, Ergin Ataman, qui s'est lui aussi montré enthousiaste à l'idée de le récupérer. On le serait à moins !

« C'est mon joueur préféré, le joueur le plus complet en NBA », a-t-il d'abord glissé. « Quand tu le regarde, tu te dis : ‘Comment va-t-on arriver à le stopper ?' Il joue meneur, il peut traverser le terrain et shooter dans la peinture. Il peut scorer de partout et sait défendre. C'est un joueur que j'admire grandement. Je ne sais pas si les circonstances finiront par nous rapprocher un jour. Giannis lui-même a déclaré : ‘Je veux jouer en Europe un jour'. Dimitris Giannakopoulos l'a également remarqué. Il voulait recruter Nikola Jokic, mais peut-être que Giannis jouera pour le Panathinaikos à l'avenir ! »

Le manque de « personnalité » de Dennis Schröder

Ergin Ataman est « bon gagnant » en couvrant Giannis Antetokounmpo de louanges de la sorte après l'avoir muselé dans la défaite de la Grèce face à la Turquie en demi-finale de l'Euro 2025. Il semble en revanche un peu plus « mauvais perdant » après avoir échoué face à l'Allemagne en finale, ce qui lui a valu d'être charrié par les Allemands, dont Dennis Schröder, après la défaite de la Turquie en finale, ce alors qu'Ergin Ataman avait promis la victoire à son pays après s'être autoproclamé meilleur entraîneur européen depuis dix ans…

Forcément, le capitaine allemand et le reste de l'équipe n'ont pas manqué de lui renvoyer ses prédictions en pleine poire lors d'une vidéo diffusée sur Twitch. On attendra donc de voir si le « Greek Freak » franchira un jour le pas en revenant en Grèce. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'Ergin Ataman ne passera pas ses vacances avec Dennis Schröder !

« Schröder est un bon joueur, mais je ne peux pas me prononcer sur sa personnalité. Pour moi, le leadership, l'humanité et l'humilité sont plus importants que les bonnes performances », a-t-il ainsi lancé. « Schröder n'a pas à s'excuser auprès de moi. Chacun a son opinion, et ça m'importe peu. Mais lorsque je recrute un joueur, je regarde d'abord sa personnalité et ses limites en matière de dignité. Ils ont remporté un match qu'ils pensaient perdu, et les joueurs ressentent une excitation supplémentaire dans de telles situations. Schröder, dans cette vidéo, a également eu un problème de personnalité au milieu de cette excitation. Ce n'est pas un problème si grave. Je l'attribue à son jeune âge. Les coachs en NBA devraient s'interroger sur un joueur qui joue pour une équipe différente chaque année, ce qui illustre déjà la situation de Schröder. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.