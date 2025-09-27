Nolan Traoré ne compte pas perdre en vitesse chez les Nets

« Le fait d’avoir pu jouer en pro l’an dernier m’a bien sûr aidé, ça m’a juste rendu encore plus prêt pour ça. » Par rapport à d'autres rookies de sa cuvée, Nolan Traoré sait qu'avec cette expérience passée à Saint-Quentin, il démarre sa carrière NBA avec ce semblant d'avantage. Mais il sait aussi que le jeu de la Grande Ligue n'a pas grand-chose de comparable à celui du championnat français.

Notamment en matière de rythme de jeu. « Je n'ai jamais joué aussi vite », reconnaît d'ailleurs celui qui a une bonne carte en main : sa vitesse. Considéré comme le joueur le plus rapide parmi les nouveaux arrivants, le meneur de jeu entend largement s'appuyer dessus.

« Ce serait bien pour moi de jouer avec cette vitesse. C'est ma qualité première. Donc je suis content d'être dans une ligue qui joue vite. Et bien sûr, je dois m'adapter […] comme tous les rookies », affiche-t-il. Pour son coach Jordi Fernandez, tant l'enjeu étant de savoir s'il peut maintenir ce niveau d'explosivité en permanence.

« En arrivant en NBA, il est rapide, et il reste rapide en NBA, mais il va y avoir des gars en face de lui qui seront physiques et rapides. Donc, comment peut-il maintenir ça ? Comment peut-il gagner en densité physique ? », s'interroge le technicien, conscient des dégâts que son rookie peut faire.

Jordi Fernandez acceptera les erreurs

« Parce que ses incursions dans la raquette ne sont pas seulement bonnes pour lui permettre de marquer, mais aussi pour faire s’effondrer la défense et trouver la ligne à 3-points ou l’opposé du terrain. Donc, c’est très bien qu’il soit rapide, mais maintenant, la question c’est : combien de temps peut-il maintenir ça en NBA ? Et c’est quelque chose qu’on va pouvoir observer très bientôt en matchs officiels », développe Jordi Fernandez.

Car l'échantillon de trois rencontres disputées en Summer League (7 points à seulement 30% aux tirs dont 14% à 3-points) n'a sans doute pas été le plus significatif.

« (Ça) veut simplement dire que tu dois être le gars le plus rapide sur le terrain. À chaque match, et il y en a 82 », reprend Nolan Traoré interrogé sur ce que Jordi Fernandez voulait dire en assurant qu’il devait maintenir sa vitesse. « C’est beaucoup (de matchs), et tu dois juste entretenir ton corps et en prendre soin », dit-il.

Nolan Traoré et les autres nombreux rookies « vont être jetés dans le feu de l’action » prévient leur coach. « On va leur faire confiance. Si les erreurs sont des erreurs compréhensibles, et qu’on essaie de faire les choses correctement, on les acceptera et on passera au match suivant. C’est comme ça qu’on progresse. C’est comme ça qu’on a développé certains de nos joueurs l’année dernière, et on va continuer dans cette voie ».