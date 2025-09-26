Une fois de plus, Ja Morant va être attendu pour la reprise de cette saison et ses prestations joueront forcément sur le rôle auquel les Grizzlies pourront prétendre dans cette conférence Ouest toujours aussi relevée.

Le meneur de Memphis aura notamment pour atout une Nike Ja 3 aux qualités optimales aux pieds pour accompagner ses prouesses techniques et physiques. Ce troisième modèle signature a en effet mis l'accent sur le confort avec l'introduction d'une semelle intermédiaire Zoom X, une grande première pour la collection Nike Ja.

Niveau design, la tige a complètement évolué avec l'apparition d'un « JA » grâce la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l'un des côtés de la chaussure. Les images officielles de ce nouveau coloris « Coconut Milk » présentent une base blanche assortie de finitions couleur vanille et d'un « Swoosh » noir de chaque côté. Le logo de Ja Morant ressort en gris sur la languette, tandis que l'inscription « Twelve » sur le talon apparaît en vert.

La Nike Ja 3 « Coconut Milk » est annoncée pour le 9 octobre prochain sur le sol nord-américain au prix de 125 dollars. Sa commercialisation en Europe devrait rapidement suivre…

(Via SneakerNews)