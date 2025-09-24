Miami renforce sa raquette avec le retour de Precious Achiuwa

Retour à la case départ pour Precious Achiuwa ! Drafté par le Heat (20e choix) en 2020, mais échangé un an plus tard pour mettre la main sur Kyle Lowry, l'intérieur nigérian était pisté par le club de Floride depuis plusieurs semaines, et il vient de parapher un contrat d'un an avec le club de Pat Riley. D'après l'AP, ce dernier a toujours regretté son départ et il a ainsi essayé de le faire revenir à plusieurs occasions.

La saison dernière, le joueur de (presque) 26 ans évoluait aux Knicks, pour 6.6 points et 5.6 rebonds de moyenne.

C'est que la franchise floridienne est très légère sous le cercle, avec seulement deux intérieurs, Bam Adebayo et Kel'el Ware. À côté d'eux, il n'y a que des ailiers, qui peuvent juste dépanner en cas de « small ball ».

L'arrivée d'un poste 4/5 n'est donc pas de trop pour Erik Spoelstra, même si la signature fait passer la franchise au-dessus de la « luxury tax ». Miami a néanmoins du temps afin d'éviter d'être sanctionné financièrement, puisque c'est à la « trade deadline » que la NBA fait ses comptes. La franchise floridienne a donc quelques mois devant elle afin de faire des économies, surtout qu'on dit notamment Terry Rozier sur la sellette…

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIA 61 12 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0 2021-22 TOR 73 24 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1 2022-23 TOR 55 21 48.5 26.9 70.2 1.8 4.1 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.5 9.2 2023-24 * All Teams 74 22 50.1 26.8 61.6 2.6 4.0 6.6 1.3 1.9 0.6 1.1 0.9 7.6 2023-24 * NYK 49 24 52.5 26.0 64.3 2.9 4.3 7.2 1.1 2.1 0.6 1.1 1.1 7.6 2023-24 * TOR 25 18 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7 2024-25 NYK 57 21 50.2 27.8 59.4 1.8 3.8 5.6 1.0 1.4 0.8 0.8 0.7 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.