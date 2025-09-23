Thomas Bryant, le 14e homme des Cavaliers ?

Les Cavaliers ont-ils trouvé le remplaçant de Jarrett Allen au poste de pivot ? Shams Charania, d'ESPN, annonce ainsi que Thomas Bryant (28 ans, 2m08) s'est engagé pour un an avec la franchise de l'Ohio.
Reste que « l'insider » ne précise jamais si ces accords sont garantis ou pas, et il n'est donc absolument pas certain que le 42e choix de la Draft 2017 ait sécurisé sa place dans le ‘roster' de Kenny Atkinson.
Il y a toutefois certains arguments qui vont en faveur de cette hypothèse, alors que Cleveland a encore deux places à prendre dans son effectif, même si la dernière ne devrait pas être occupée. De plus, même s'il y a Evan Mobley, Dean Wade ou Evan Mobley dans le secteur intérieur, il n'y a qu'un seul véritable pivot présent dans l'effectif.
Après avoir été jusqu'en Finals la saison dernière avec les Pacers, l'ancien joueur des Wizards, des Lakers, du Heat et des Nuggets pourrait donc bien tenter de revivre l'expérience aux côtés de Donovan Mitchell et compagnie.
|Thomas Bryant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|LAL
|15
|5
|38.1
|10.0
|55.6
|0.2
|0.9
|1.1
|0.4
|0.4
|0.1
|0.1
|0.1
|1.5
|2018-19
|WAS
|72
|21
|61.6
|33.3
|78.1
|1.6
|4.7
|6.3
|1.3
|1.8
|0.3
|0.8
|0.9
|10.5
|2019-20
|WAS
|46
|25
|58.1
|40.7
|74.1
|2.1
|5.1
|7.2
|1.8
|2.2
|0.5
|1.2
|1.1
|13.2
|2020-21
|WAS
|10
|27
|64.8
|42.9
|66.7
|1.8
|4.3
|6.1
|1.5
|3.1
|0.4
|1.1
|0.8
|14.3
|2021-22
|WAS
|27
|16
|52.0
|28.6
|87.5
|1.0
|3.0
|4.0
|0.9
|1.6
|0.2
|0.7
|0.8
|7.4
|2022-23 *
|All Teams
|59
|18
|62.3
|44.1
|73.8
|1.5
|4.3
|5.7
|0.5
|1.7
|0.3
|0.6
|0.5
|9.8
|2022-23 *
|LAL
|41
|21
|65.4
|44.0
|74.1
|1.6
|5.2
|6.8
|0.7
|1.9
|0.3
|0.7
|0.6
|12.1
|2022-23 *
|DEN
|18
|11
|48.5
|44.4
|72.2
|1.1
|2.3
|3.3
|0.1
|1.4
|0.1
|0.6
|0.4
|4.6
|2023-24
|MIA
|38
|12
|57.7
|18.2
|87.2
|1.1
|2.7
|3.7
|0.6
|1.2
|0.3
|0.6
|0.4
|5.7
|2024-25 *
|All Teams
|66
|15
|50.8
|32.4
|85.9
|1.3
|2.5
|3.8
|0.8
|1.2
|0.4
|0.5
|0.6
|6.5
|2024-25 *
|IND
|56
|15
|51.5
|32.1
|83.0
|1.4
|2.5
|3.9
|0.9
|1.2
|0.5
|0.5
|0.6
|6.9
|2024-25 *
|MIA
|10
|12
|42.9
|35.3
|100.0
|0.6
|2.6
|3.2
|0.4
|0.9
|0.1
|0.2
|0.9
|4.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.