Thomas Bryant, le 14e homme des Cavaliers ?

Les Cavaliers ont-ils trouvé le remplaçant de Jarrett Allen au poste de pivot ? Shams Charania, d'ESPN, annonce ainsi que Thomas Bryant (28 ans, 2m08) s'est engagé pour un an avec la franchise de l'Ohio.

Reste que « l'insider » ne précise jamais si ces accords sont garantis ou pas, et il n'est donc absolument pas certain que le 42e choix de la Draft 2017 ait sécurisé sa place dans le ‘roster' de Kenny Atkinson.

Il y a toutefois certains arguments qui vont en faveur de cette hypothèse, alors que Cleveland a encore deux places à prendre dans son effectif, même si la dernière ne devrait pas être occupée. De plus, même s'il y a Evan Mobley, Dean Wade ou Evan Mobley dans le secteur intérieur, il n'y a qu'un seul véritable pivot présent dans l'effectif.

Après avoir été jusqu'en Finals la saison dernière avec les Pacers, l'ancien joueur des Wizards, des Lakers, du Heat et des Nuggets pourrait donc bien tenter de revivre l'expérience aux côtés de Donovan Mitchell et compagnie.

Thomas Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 15 5 38.1 10.0 55.6 0.2 0.9 1.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 1.5 2018-19 WAS 72 21 61.6 33.3 78.1 1.6 4.7 6.3 1.3 1.8 0.3 0.8 0.9 10.5 2019-20 WAS 46 25 58.1 40.7 74.1 2.1 5.1 7.2 1.8 2.2 0.5 1.2 1.1 13.2 2020-21 WAS 10 27 64.8 42.9 66.7 1.8 4.3 6.1 1.5 3.1 0.4 1.1 0.8 14.3 2021-22 WAS 27 16 52.0 28.6 87.5 1.0 3.0 4.0 0.9 1.6 0.2 0.7 0.8 7.4 2022-23 * All Teams 59 18 62.3 44.1 73.8 1.5 4.3 5.7 0.5 1.7 0.3 0.6 0.5 9.8 2022-23 * LAL 41 21 65.4 44.0 74.1 1.6 5.2 6.8 0.7 1.9 0.3 0.7 0.6 12.1 2022-23 * DEN 18 11 48.5 44.4 72.2 1.1 2.3 3.3 0.1 1.4 0.1 0.6 0.4 4.6 2023-24 MIA 38 12 57.7 18.2 87.2 1.1 2.7 3.7 0.6 1.2 0.3 0.6 0.4 5.7 2024-25 * All Teams 66 15 50.8 32.4 85.9 1.3 2.5 3.8 0.8 1.2 0.4 0.5 0.6 6.5 2024-25 * IND 56 15 51.5 32.1 83.0 1.4 2.5 3.9 0.9 1.2 0.5 0.5 0.6 6.9 2024-25 * MIA 10 12 42.9 35.3 100.0 0.6 2.6 3.2 0.4 0.9 0.1 0.2 0.9 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.