La Air Jordan 11 se fait « Rare »

Tout ce qui est rare est forcément précieux, et la Air Jordan 11 en est l'une des illustrations. Chaque sortie de la paire, parmi les plus légendaires de la collection, est un véritable événement pour le grand public, et celle à venir de la Air Jordan 11 Retro « Rare Air » devrait en faire à son tour la démonstration.

Après les Air Jordan 1, 3 et 4, c'est donc au tour de la AJ 11 de reprendre le code couleur « Rare Air », avec une tige blanche assortie d'une base d'un cuir verni bleu foncé, et un « Jumpman » en rouge au niveau du talon. L'ensemble repose sur une semelle extérieure translucide. Simple, mais toujours aussi efficace !

Il faudra attendre encore une semaine pour essayer de dégoter cette Air Jordan 11 « Rare Air ». Sa sortie est annoncée au 1er octobre à partir de minuit sur Basket4ballers. Son prix ? 220 euros, parce que tout ce qui est rare est aussi… cher.