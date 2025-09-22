Coach de Duke, Kara Lawson prend la direction de Team USA

Nouveau cycle pour la sélection américaine féminine. Cheryl Reeve laisse ainsi sa place sur le banc de Team USA, et c'est son assistante lors des derniers JO de Paris, Kara Lawson, qui prend la relève.

Ancienne championne WNBA (2005), All-Star (2007) et championne olympique comme joueuse (2008), elle a pris sa retraite en 2015, se tournant d'abord vers la télévision, comme consultante, avant de plonger dans le coaching. Elle avait d'ailleurs commencé en NBA, intégrant le staff de Brad Stevens aux Celtics lors de la saison 2019/20.

Elle avait ensuite été nommée à la tête de l'équipe féminine de Duke, avant de diriger l'équipe 3×3 féminine des Etats-Unis lors des JO de Tokyo, remportant la médaille d'or.

L'an passé, elle avait quitté ce poste pour devenir assistante de Cheryl Reeve dans l'équipe féminine 5×5.

« Remporter une médaille d'or en tant que joueuse était incroyable, et c'était l'un des premiers objectifs que je m'étais fixés quand j'étais jeune » explique-t-elle. « C'est ce qui vous motive, car vous savez à quel point c'est formidable et vous voulez que les joueuses que vous entraînez vivent cette expérience. Vous gardez un souvenir impérissable de votre sport, et votre objectif est donc de les aider à créer ce souvenir pour elles-mêmes. »

« De tous les sports, c'est la sélection la plus difficile à faire »

Et même si Team USA reste sur huit médailles d'or olympiques dans sa version féminine, la victoire d'un petit point face à la France en finale des derniers JO a montré que l'équipe n'était pas intouchable.

« Le niveau international n'a jamais été aussi élevé chez les femmes. Et je pense que la sélection américaine féminine a toujours été l'effectif le plus difficile à constituer. À mon avis, de tous les sports, c'est la sélection la plus difficile à faire. Parce qu'il y a tellement de bonnes joueuses expérimentées qui ont remporté beaucoup de victoires pour notre pays. Et il y a un groupe incroyable de jeunes joueuses qui sont déjà au niveau. »

L'an passé, la sélection avait ainsi pas mal fait parler, notamment à cause de l'absence de Caitlin Clark du groupe, et Kara Lawson sait que les prochaines sélections seront scrutées de près. Mais elle a l'avantage d'avoir travaillé avec pas mal de jeunes joueuses dans le programme 3×3 de Team USA (Paige Bueckers, Aliyah Boston…).