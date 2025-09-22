NBA
Un maillot doré pour refaire briller les Wizards

Publié le 22/09/2025 à 18:38

NBA – Les Wizards ont dévoilé leur maillot « City Edition », en or, et c'est un clin d'oeil à la période Gilbert Arenas, à la fin des années 2000.

Pour illuminer la capitale, et pour faire plaisir à leurs fans, les Wizards ont décidé de ressortir un maillot doré. Il sera porté à 29 reprises au cours de la saison et, à domicile, les joueurs de Washington évolueront carrément sur un parquet spécial quand ils porteront cet uniforme City Edition.

Bien évidemment, le maillot rend hommage aux années Gilbert Arenas, Antawn Jamison et Caron Butler, car entre 2006 et 2009, les Wizards jouaient avec une tunique similaire et cela leur avait relativement bien réussi, avec notamment deux qualifications pour les playoffs en 2007 et 2008.

Sur ce nouveau maillot, modernisé par rapport à ceux d'il y a quasiment vingt ans, on retrouve des bandes noires sur la poitrine et les épaules, qui contrastent avec la base dorée de l'uniforme, ainsi qu'une inscription « Washington », surmontée du Washington Monument. Idem au niveau du short, qui comprend également l'inscription « DMV », plus locale, en référence à Washington, au Maryland et à la Virginie.

Par Florian Benfaid
