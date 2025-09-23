Armando Bacot ne pouvait pas refuser l’offre du Fenerbahçe

Comme d'autres, Armando Bacot a préféré une place dans une grosse cylindrée européenne, plutôt qu'un avenir incertain en NBA. L'ancien de North Carolina, qui avait passé la dernière saison en G-League, a ainsi rejoint le Fenerbahçe, qui va défendre son titre en Euroleague. Plutôt qu'un contrat sans doute non garanti à Charlotte…

« Au début de l'été, j'ai reçu des offres de plusieurs équipes d'Euroleague, mais pas de Fenerbahçe, et j'avais l'intention de signer avec les Charlotte Hornets » a-t-il expliqué. « Mais ensuite Fenerbahçe m'a appelé. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'entraîneur et avec certaines personnes qui jouent ici et qui connaissent bien cette ambiance. J'ai aimé ce qu'ils m'ont dit, et ma décision a été facile à prendre. »

Étant donné l'effectif des Hornets, et la faiblesse du secteur intérieur (Mason Plumlee, Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabaté), il y avait peut-être une place pour le recordman de double-double et de rebonds dans l'histoire des Tar Heels. Néanmoins, le discours de Sarunas Jasikevicius a rapidement convaincu l'intérieur (2m08, 25 ans).

Retrouver de grosses ambiances

« Absolument », a-t-il répondu sur l'influence du tacticien lituanien sur sa décision de rejoindre la Turquie. « Le simple fait de connaître Saras et de savoir à quel point il est légendaire m'a donné envie de faire partie de cette aventure. Je vais pouvoir puiser dans son savoir. Il est évidemment très intense, mais dans le bon sens du terme. Il se soucie vraiment de son équipe, il veut gagner, et moi aussi, donc j'adore ça. »

Armando Bacot se frotte déjà les mains de pouvoir faire partie d'une équipe qui va se battre pour des titres. D'autant qu'il va replonger dans des atmosphères passionnées, comme en NCAA.

« C'est génial parce qu'il y a des grosses communautés de fans. Il faut être prêt à jouer dans ce genre d'environnement, car les fans sont évidemment passionnés, tout comme les entraîneurs, les joueurs, la communauté, tout le monde est passionné, donc c'est une bonne chose d'en faire partie » pouvait-il ainsi conclure.